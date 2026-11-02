記憶體一路缺到2030年！海力士獲利暴增6倍 009829卡位韓股翻身

全球資本市場迎來記憶體超級風暴！億萬富豪馬斯克最新公開示警，隨著未來人形機器人全面量產，機器人對高階記憶體的吞噬能力將「超乎地球的一切」，記憶體短缺情況將急遽惡化，容量需求預期從現今的 19GB 飆升至 39GB。

緊隨此震撼話題，大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷指出，南韓記憶體霸主 SK 海力士重磅宣告：旗下 DRAM 與 HBM 直至 2029 年的產能已「全部售罄」，全球記憶體短缺將一路延續至 2030 年！

SK 海力士更已與微軟、Meta 等全球 14 家頂尖雲端服務商透過 5 年長約（LTA）鎖定超過 50% 的總產能，加上其最新第三季財報繳出營業利益暴增 6 倍、營業利益率逼近 80% 的歷史級超級暴利，徹底粉碎市場對 AI 泡沫的質疑。

受此雙重核彈級利多激勵，韓晶片股10/28全面迎來報復性大漲，SK 海力士飆漲逾 10.89%、三星電子大漲近 9%，引領 KOSPI 指數強勢大漲收復 6,000 點大關。

台股市場中唯一高純度涵蓋南韓前五十名市值龍頭的大華韓國KOSPI50（009829），因重倉鎖定記憶體雙雄，躍升為當前跨國資金卡位韓股評價重估（Re-rating）的最強焦點。

賴昱廷表示，本次財報與產業動態最受矚目的吸金亮點，在於打破了市場對 AI 資本支出能否變現的擔憂。

SK 海力士在輝達 HBM4 放量與傳統 DRAM 漲價淘金潮中，展現出實打實的超級暴利；而另一半導體龍頭三星電子也同步交出亮眼成績單，並證實今年將全力推動高達 100 兆韓元的史詩級股東回饋與現金股利計畫。

兩大巨頭在手訂單滿手、產能排到 2029 年，加上多家國際券商研究報告指出兩家晶片巨頭的預期本益比（P/E）已跌至 2 至 3 倍的極端低估區間，基本面與估值形成強烈反差。

迎接南韓官方持續深化的「企業價值提升計劃」與 K-Culture 影視娛樂全球外銷發威，使整體 KOSPI 成分股預估 ROE 達 25.2%（優於 S&P 500 的 23.9%），遠期本益比卻處於歷史低位，「韓國折價」正迎來歷史性的評價修復契機。

賴昱廷表示，009829（大華韓國KOSPI50）第一大與第二大核心持股即為三星電子與 SK 海力士，高純度卡位本波由馬斯克機器人與 AI 掀起的全球晶片瘋搶潮。

在記憶體缺貨喊到 2030 年、產能全數售罄的極端賣方市場下，投資人透過 009829 布局，可望掌握跨國資金重估與長線成長紅利。

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