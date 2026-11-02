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00878今年含息報酬率達70%！超車0050的62.4％ 莎莉：10萬元投資差7500元
高股息ETF與市值型ETF誰的績效比較好，再度引發市場討論！自媒體創作者「想退休的莎莉」在Instagram分享，截至30日，國泰永續高股息（00878）今年含息報酬率約70%，優於元大台灣50（0050）的62.4%，讓高股息ETF在這段期間的表現受到關注。
莎莉進一步換算，假設年初投入10萬元，並將配發股息計入報酬，00878的獲利約7萬元，0050則約6.24萬元，兩者相差約7500元。也就是說，同樣投入10萬元，這段期間00878的含息報酬表現更勝一籌。
至於00878為何能跑贏0050？莎莉分析，關鍵在於成分股結構與市場族群輪動。0050持股高度集中台積電，當台積電股價強勢上漲時，0050往往能跟著受惠；但若台積電漲勢放緩，也可能影響0050整體表現。
相較之下，00878與0050的持股配置不同，因此在不同市場行情下，績效也可能出現差距。這次00878暫時領先，反映不同投資策略在特定市場環境下，可能產生截然不同的結果。
不過，莎莉也提醒，00878今年跑贏0050，不代表未來一定能持續領先。投資人除了比較眼前報酬率，更應思考自己是否認同ETF的持股策略，以及當市場行情反轉時，能否繼續長期持有。
◎本文獲 想退休的莎莉 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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