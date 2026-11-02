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台股跌勢收斂！ETF包辦成交量前5大4席 00406A逾92萬張居冠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股2日開低走高，開盤一度大跌逾800點，不過跌幅隨即收斂，投資人也勇於加碼，盤中個股成交前五大有四檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾92萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾26萬張排名第二、元大台灣50正2（00631L）逾19萬張排名第四、主動統一台股增長（00981A）逾17萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾20萬張排名第三。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有1,712萬，台積電有435萬，主動中信台灣收益有352萬，凱基台灣TOP50有281萬，元大台灣50正2（00631L）有269萬，前五大有四檔ETF，今日下跌的護國神山台積電獲得散戶大軍進場加碼。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 成交量 00406A主動中信台灣收益

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