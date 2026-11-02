台股跌勢收斂！ETF包辦成交量前5大4席 00406A逾92萬張居冠

全球資本市場迎來記憶體超級風暴！億萬富豪馬斯克最新公開示警，隨著未來人形機器人全面量產，機器人對高階記憶體的吞噬能力將「超乎地球的一切」，記憶體短缺情況將急遽惡化，容量需求預期從現今的 19GB 飆升至 39GB。 緊隨此震撼話題，大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷指出，南韓記憶體霸主 SK 海力士重磅宣告：旗下 DRAM 與 HBM 直至 2029 年的產能已「全部售罄」，全球記憶體短缺將一路延續至 2030 年！ SK 海力士更已與微軟、Meta 等全球 14 家頂尖雲端服務商透過 5 年長約（LTA）鎖定超過 50% 的總產能，加上其最新第三季財報繳出營業利益暴增 6 倍、營業利益率逼近 80% 的歷史級超級暴利，徹底粉碎市場對 AI 泡沫的質疑。 受此雙重核彈級利多激勵，韓晶片股10/28全面迎來報復性大漲，SK 海力士飆漲逾 10.89%、三星電子大漲近 9%，引領 KOSPI 指數強勢大漲收復 6,000 點大關。

2026-11-02 14:17