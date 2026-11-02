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Fed按兵不動 非投等債殖利率逾8%吸引布局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
00988B追蹤指數優先篩選7.5%票息以上的債券，提高投資組合的票息收益效率，主要布局美國企業債為主。示意圖／AI生成
00988B追蹤指數優先篩選7.5%票息以上的債券，提高投資組合的票息收益效率，主要布局美國企業債為主。示意圖／AI生成

10月美國FOMC會議如市場預期利率按兵不動，維持聯邦基金利率目標區間於 3.75%至4%，聲明也再度重申，美國就業情勢穩定，且主要聚焦物價穩定。聯準會主席Warsh更表示，9月微調寬鬆政策以來效果顯現，包含科技領域在內的產業，已觀察到利率實質制約、市場參與者在資本配置上變得更加審慎。

玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B ）經理人施沛昇表示，本次FOMC並非政策轉向，持續評估9月升息的傳導效果，將升息與否的爭論延後至12月。

而美國經濟具備韌性，疊加AI帶動企業資本支出擴張，使市場對經濟成長及利率前景重新定價。10年期通膨損益平衡率仍維持穩定，顯示市場認為長期通膨仍可控，但在經濟活動穩健、AI支出需求增加及聯準會偏鷹立場延續下，投資人要求更高的實質報酬率。

近期受到利率波動及AI相關風險情緒影響，市場風險偏好有所降溫，導致信用利差自低檔回升。施沛昇表示，非投資等級債基本面良好，並未出現惡化，觀察發行人評等調升與調降比率明顯優於去年，而評等調升的大多集中在較高品質的非投資等級債；另一方面，整體市場結構持續朝較高品質債券發展。

玉山投信建議，隨著企業資產負債表維持穩健、違約率仍處相對可控區間，加上目前非投資等級債券殖利率已來到8%以上相對高點，提供較佳的中長期投資價值。建議透過00988B布局掌握高票息收益機會，提供投資人於利率高檔環境下之非投等債的投資機會，可趁勢逢低布局，等待未來利率回穩或下行帶來的資本利得機會。

00988B追蹤指數優先篩選7.5%票息以上的債券，提高投資組合的票息收益效率，主要布局美國企業債為主，搭配其他成熟國家債券配置，聚焦全球優質非投資等級債，尤其鎖定1到5年的短天期債券，相較於長天期債券，短天期債券對市場利率變動的敏感度通常較低，在當前利率不確定性的環境下，有助於降低部分利率風險。

同時，00988B具備每月配息機制，預計將在11月16日除息，參與最後買進日為11月13日，配息發放日為12月8日，建議投資人把握投資時機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

Fed 非投等債 00988B玉山嚴選非投債

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