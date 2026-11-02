存股00918比00919更快回本！殖利率飆破10% 杉本試算曝「合理價」

高股息ETF動輒8%至12%的殖利率，深受存股族青睞，其中大華優利高填息30（00918）與群益台灣精選高息（00919）更是市場熱門標的。

財經YouTuber「杉本」針對這兩檔ETF的績效穩定度、配息回本期及被動收入規劃進行全面分析，提醒投資人掌握現金流節奏與合理進場區間。

00918績效與配息相對穩健 估5年即可零成本回本

杉本分析，截至10月28日數據，00918與00919雙雙擺脫低潮，00918近一期績效為11.88%、近一期配息1.75元創歷史新高，今年累計績效達74.48%、累計配息4.2元。

00919近一期績效為15.13%、近一期配息1.1元同創新高，今年累計績效為73.01%、累計配息3.42元。

整體而言，兩檔殖利率皆突破10%，但以00918的整體績效與配息表現相對穩定。

在回本速度方面，若以股價與配息年化換算，00918目前股價約34.85元、年配息約7元估算，持有約5年即可全數回收本金，後續進入「零成本」投資階段。

而00919股價約32.9元、年配息約4.4元估算，則需約7.5年回本。就領息回本角度來看，00918回收速度明顯較快。

配息來源避開二代健保 滾存複利加速打造萬元月退俸

針對投資人關心的二代健保門檻，杉本指出，單次股利達2萬元以上需扣費，但僅限於「54C股利所得」。

這兩檔ETF最新第三季配息中，54C股利所得占比皆僅約0.8%，主要配息來源均為「財產交易所得」，因此本次配息沒有扣繳二代健保的張數限制。

若透過「每年年初買入12張＋股息持續再投入」的複利滾存，00918在第2年即可創造每月1萬元被動收入、第3年達2萬元、第4年達3萬元；00919則在第3年達每月1萬元、第4年達2萬元、第6年達3萬元。

不過杉本提醒，兩檔ETF目前股價（00918為34.85元、00919為32.9元）皆高於合理價（分別為28.5元與29.8元），且配息受資本利得與成分股股利影響，投資人切勿將短期高配息視為長期固定收益，應持續追蹤配息來源並理性配置。

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