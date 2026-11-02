00410A布局AI科技趨勢！經理人看台股挑戰5萬點 鎖定3大產業商機

AI需求持續帶動台灣科技產業成長，永豐台灣科技趨勢主動式ETF（00410A）聚焦AI供應鏈與長期科技趨勢。經理人周力行在影音專訪中指出，台灣經濟基本面持續改善，2026年GDP成長率預估達9.9%，出口也有望成長逾20%，背後主要由AI實質需求及半導體獲利支撐，成為台股挑戰5萬點的重要動能。

周力行認為，台灣科技業擁有完整垂直供應鏈，以及非紅供應鏈的競爭優勢，產業發展正從單一「護國神山」走向「護國群山」。

00410A目前聚焦AI伺服器相關的電源、散熱與傳輸領域，但不會只押注單一題材，未來若6G等新技術崛起，也會隨產業趨勢調整持股。

選股方面，00410A採用「REACH」六大構面，涵蓋財務健全度、產業前景、公司評價、競爭力、公司治理及現金殖利率，其中最重視產業前景、評價與競爭力。

周力行強調，科技股雖然重視成長，但也不能忽略股價是否合理，因此團隊結合主動研究、指數篩選、量化模型及AI工具，降低單一判斷帶來的風險。

至於產業布局，周力行點出三大方向。

首先是光通訊，關注CPO技術發展下不可或缺的雷射二極體零組件，包括聯雅等供應鏈業者 其次是ABF載板，從玻纖布、銅箔等上游材料延伸至下游載板廠 第三則是低軌衛星與次世代通訊，看好衛星聯網、5G及6G長期需求，並持續觀察相關企業的合理進場價格

周力行表示，00410A透過主動選股與產業輪動，掌握不同階段的科技成長機會，並搭配半年配息及收益平準金機制。

相較於長期持有固定成分股，00410A更重視依照產業趨勢與企業評價動態調整配置，但科技股仍有市場波動與產業集中風險，投資人須留意淨值及持股變化。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。