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阿格力持有00830逾百張！ETF擬1拆5或1拆6 持股將暴增至500張以上

聯合新聞網／ 阿格力
阿格力透露持有逾百張00830，若ETF分割案通過，持股張數將增加至500張以上，但資產價值不會因分割而增加。（中央社）
阿格力透露持有逾百張00830，若ETF分割案通過，持股張數將增加至500張以上，但資產價值不會因分割而增加。（中央社）

知名財經專家阿格力在影音內容中透露，自己即將正式晉升為特定ETF的「400張大戶」。

他表示，過去曾向投資人分享過自己持有上百張的國泰費城半導體（00830），而該檔ETF近期即將透過受益人會議投票表決進行股票分割，預計採「1拆5」或「1拆6」的方案；無論最終表決結果為何，以手中持有的100多張部位推算，拆分割後持股數量將直接攀升至500張以上，順利達標400張大戶門檻。

針對半導體市場展望，阿格力指出，近期費城半導體指數雖出現技術性回檔，但他個人仍持續逢低加碼，核心原因在於當前AI浪潮持續推進，包括輝達（NVIDIA）、台積電、博通（Broadcom）以及邁威爾（Marvell）等核心科技巨頭，皆位居00830的前四大成分股當中，同時也囊括了美光（Micron）等重要大廠。

阿格力分析，科技產業題材輪動快速，市場熱點往往在CPU與GPU之間來回切換，若投資人想以最省力、簡單的方式布局AI趨勢，且不希望錯失各類關鍵晶片運算架構的成長紅利，透過覆蓋全球半導體龍頭的00830作為核心配置，會是一項相當理想且具代表性的投資選擇。

◎本文獲 阿格力 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 阿格力 半導體 00830國泰費城半導體

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