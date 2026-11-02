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00406A主打高現金流！股息加權利金 這種盤勢較有利

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A結合主動選股與Covered Call策略，透過股息及選擇權權利金增加收益，但須承擔股價下跌與上漲空間受限的風險。記者陳正興／攝影
00406A結合主動選股與Covered Call策略，透過股息及選擇權權利金增加收益，但須承擔股價下跌與上漲空間受限的風險。記者陳正興／攝影

主動式ETF戰場延燒至高股息領域！主動中信台灣收益ETF（00406A）主打「掩護性買權（Covered Call）」策略，除了投資股票領取股息，還能透過選擇權收取權利金，訴求增加現金流，市場關注的年化殖利率約落在8%至11%。

與傳統高股息ETF主要依靠成分股配息不同，00406A結合主動選股與選擇權策略，在持有股票的同時賣出買權，藉此額外收取權利金；簡單來說，就是讓投資組合除了股息之外，還有另一項收益來源。

不過，高收益並非沒有代價。Covered Call最大的限制，就是必須犧牲部分上漲空間。當股價快速上漲、超過選擇權履約價時，基金可能無法完整享有後續漲幅，因此在大多頭行情中，報酬表現可能落後單純持有股票的策略。

相較之下，這類策略通常較適合區間震盪、股價沒有大幅下跌的市場環境，透過持續收取權利金增加收益。但若股市明顯下跌，權利金也無法完全抵銷股票部位的損失。

對偏好現金流的投資人來說，00406A提供不同於傳統高股息ETF的收益方式，但年化殖利率不等於保證報酬，配息也不代表實際獲利。投資前仍須留意淨值變化、配息來源，以及為了收取權利金而放棄的部分上漲機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 現金流 選擇權 成分股 月配息 ETF

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