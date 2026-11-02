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ETF新品發行升溫 野村亞洲傘型ETF11月3日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣ETF市場持續擴張，產品發行熱度不減。截至2026年9月底，已有43檔ETF掛牌，投資版圖從台股逐步拓展至美國、全球及亞洲市場。隨著ETF產品日益多元，國內ETF總規模由2025年底約7.6兆元增至今年10月22日約11.8兆元，增幅約56%。其中，野村投信今年以來ETF規模成長243.7%，反映旗下ETF產品線與資產管理規模持續擴展。

在ETF發展上，野村投信從台股科技出發，逐步延伸至主動式ETF及跨市場布局。2023年推出野村臺灣創新科技50  （00935）聚焦台灣科技產業；2025年推出全台首檔主動式ETF –野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），隨後陸續推出野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）及野村臺灣策略高息主動ETF（00999A）逐步建立涵蓋市值、科技及主動選股的ETF產品版圖。

野村投信表示，隨著投資人對ETF的需求由單一市場、特定指數逐漸走向多元區域與不同投資策略，ETF產品發展也從被動追蹤指數，延伸至結合專業研究與彈性配置的主動式管理。從台股科技到主動式ETF，野村投信持續運用既有的台股投研基礎，拓展不同投資主題與產品類型，提供投資人更多元的資產配置選擇。

隨著AI產業發展，全球科技供應鏈的投資機會也不再侷限單一市場。美國在晶片設計與雲端平台具備優勢，台灣則掌握先進製程及伺服器製造，日本深耕半導體設備與高階材料，韓國則在高頻寬記憶體及相關科技領域占有重要地位。亞洲各國在科技產業鏈中各具特色，也帶動跨市場與特定國家科技主題的ETF產品發展。

延續ETF產品布局，野村投信下一步將投資視野擴展至亞洲科技，推出主動野村亞洲科技ETF（00420A）及野村韓國科技30ETF（009833），預計11月3日至6日同步募集。00420A結合台日投研資源，透過主動選股布局亞洲科技產業；009833則追蹤NYSE TIP韓國科技30指數，聚焦韓國科技企業。兩檔產品分別採取跨市場主動投資與單一國家指數化策略，進一步擴充野村投信ETF產品線，回應投資人不同的市場布局需求。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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