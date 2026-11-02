Anthropic傳將IPO掀AI投資熱！009831布局50檔電力算力股 掌握科技巨頭背後商機

AI獨角獸上市潮來了，散戶卻只能追高？隨著ChatGPT勁敵Anthropic傳出即將IPO，市場開始期待下一個AI科技巨頭誕生。然而，對一般投資人而言，與其等到熱門企業上市後追逐高估值，不如思考另一個問題：無論最後哪家AI公司勝出，誰都必須向哪些企業購買設備、電力與服務？

回顧科技發展史，淘金熱最穩定的商機未必來自淘金者，而是提供鏟子、工具與運輸服務的企業。如今AI產業也出現類似現象，OpenAI、Anthropic、Google等業者競逐模型能力，背後卻共同仰賴晶片、記憶體、雲端運算及電力基礎設施。

以Anthropic為例，近期傳出高達630億美元的設備融資安排，涉及博通AI加速器與網路設備採購。無論未來AI模型市場如何洗牌，龐大的運算需求都可能持續為上游設備與能源業者創造商機。

這也凸顯AI投資的新思維：不必猜誰會成為下一個科技霸主，而是布局多家AI巨頭都需要的關鍵供應商。

FT核心AI電力算力ETF（009831）追蹤Solactive核心AI電力算力科技指數，精選全球50檔企業，採40%電力、20%硬體、20%軟體及20%應用的目標配置。

從提供運算晶片的輝達、客製化加速器的博通，到供應電力管理設備的伊頓、核燃料業者卡梅科，以及微軟、Google等平台巨頭，009831將AI競爭背後的共同需求轉化為跨產業投資組合。

此外，009831採不配息設計，將收益保留於基金資產中持續投資，省去投資人領息後自行再投入的程序，有機會讓投資成果持續累積，發揮長期複利效果，但仍須承擔市場波動風險。

Anthropic能否成為下一個科技巨頭仍待市場驗證，但AI競爭所需的運算、電力與基礎設施已形成龐大產業鏈。對投資人而言，與其押注單一AI獨角獸，不如透過009831參與支撐整個AI生態系的長期商機。

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