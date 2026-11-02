快訊

高雄知名骨科醫院傳醫療暴力！男不滿母術後恢復不佳暴打醫師

換完尿布直接丟餐盤！家長離譜行徑曝光 店家停業消毒：已鎖定顧客

大陸記憶體想靠新技術超車 美光看清眉角決定不跟了

聽新聞
0:00 / 0:00

AAM論壇聚焦台灣ETF市場成長 證交所深化商品創新與國際合作

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所在2026年10月28日受邀參與亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）舉辦第十九屆台灣圓桌論壇暨第十屆ETF論壇，向國際資產管理業者分享台灣ETF市場發展及金融商品創新成果。

截至2026年9月底，台灣上市櫃ETF資產規模已突破新臺幣11兆元，位居亞太地區第三名，近十年成長達25.6倍，超越全球市場同期4.6倍。臺灣ETF市場不僅具備強勁的成長動能，更有廣泛的散戶參與基礎及完整的產業生態系，投資人結構亦呈現年輕化趨勢，30歲以下投資人占比已超過25%，顯示ETF已成為年輕世代資產配置的重要工具。

為持續強化市場競爭力，證交所2026年初已成立專責的金融商品部，全面整合商品研發、制度優化及投資人教育等業務，提供發行人更完善的服務，並持續研議創新商品，同時精進ETF資訊服務及申贖作業平台，提升市場運作效率。在商品創新方面，證交所積極推動臺灣璞玉指數相關商品發展，協助具成長潛力的優質企業提升市場能見度；在國際合作方面，則透過跨境ETF合作及國際指數協作，促進國內外資產管理業者交流，拓展臺灣ETF市場的國際發展機會。

展望未來，證交所將持續與國內外投信業者、證券商、保管機構及指數公司深化合作，透過商品多元化、交易制度優化、投資人教育及跨境市場連結，進一步提升市場效率與國際競爭力，吸引更多國內外資金投入，壯大ETF市場規模與產業生態系，配合主管機關政策穩健朝向亞洲資產管理中心目標邁進。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

百億級ETF半導體夯 幾乎包辦今年來績效前五強

國泰資產管理高峰會 回響熱

台股ETF 創三個新高

五檔台股ETF超給力！單周繳出正報酬 00686R、00664R 等漲逾2%

相關新聞

Anthropic傳將IPO掀AI投資熱！009831布局50檔電力算力股 掌握科技巨頭背後商機

Anthropic傳將IPO，AI產業受矚；009831布局全球50檔電力、硬體、軟體及應用企業，聚焦AI供應鏈商機。

0050重挫009826竟逆勢漲！達人出清台股押全球：績效大贏7%破不能比迷思

10月份009826大勝0050達到7%，主因是009826(+0.6%)的抗跌與0050(-6.34%)的大跌，11月已經開始，可以繼續觀察兩者這個月的表現。 11/3更可以觀察009826上市整整三個月後與0050的表現差異。

郭哲榮喊台股跌破4萬點再砸千萬買0050！看好年底反彈 股民酸「永遠有錢買」

台股重挫逾千點，郭哲榮仍看好第四季反彈，稱若跌破4萬點將再砸幾千萬元買0050，提醒分批布局勿借錢，PTT網友熱議。

00403A跌破發行價！8千股民逆勢進場 00406A規模超車、外資連賣3週

00403A跌破10元發行價仍吸引逾8千人進場，受益人突破79.3萬；00406A規模超車，外資連3週賣超。

00410A報酬率16.36％奪冠！領先22檔主動式台股ETF 科技選股策略受矚目

主動永豐科技趨勢8/3以來報酬16.36%居22檔之首，惟近一週、近一月表現不及部分同類ETF，排名出現變化。

五檔台股ETF超給力！單周繳出正報酬 00686R、00664R 等漲逾2%

台股大盤連日走低，10月30日收在45,211點，單周跌幅1.8%。不過，仍有16檔台股ETF相對抗震、勝過大盤，其中以反向與高股息ETF居多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。