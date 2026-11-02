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郭哲榮喊台股跌破4萬點再砸千萬買0050！看好年底反彈 股民酸「永遠有錢買」

聯合新聞網／ 綜合報導
摩爾投顧投資長郭哲榮看好台股第四季反彈，表示若大盤再跌破4萬點，將投入數千萬元加碼0050，並點名6檔觀察標的。聯合報系資料照
摩爾投顧投資長郭哲榮看好台股第四季反彈，表示若大盤再跌破4萬點，將投入數千萬元加碼0050，並點名6檔觀察標的。聯合報系資料照

台股10月30日重挫逾千點，市場信心受到衝擊，不過摩爾投顧投資長郭哲榮（哲哲）仍看好第四季反彈行情，甚至放話，如果台股再跌破4萬點，就要再砸幾千萬元買進元大台灣50（0050），展現對長線行情的信心。

郭哲榮指出，過去10年台股第四季有9年上漲，僅2018年受到美中貿易戰衝擊而下跌。他認為，10月台股已修正超過2700點，若後續美股止跌、AI疑慮逐漸釐清，仍有機會迎來反彈。

至於布局標的，他點名精材（3374）、聯電（2303）、智原（3035）、國巨（2327）、環球晶（6488）及0050共6檔。其中，精材長線目標價上看800至1000元，聯電則可留意105元至102.5元區間。不過，他也提醒投資人別盲目接刀，應分批布局、保留現金，尤其不要使用融資或借錢買股。

消息引發PTT股板熱議，不少人將焦點放在他選擇加碼0050，留言「親自示範買0050比加入會員好賺」、「投顧的終點就是閉著眼睛買0050」、「原來最好的投資方法就是大跌時買0050」，也有人笑稱「錢好多 永遠有錢買」。

另一派則質疑進場時機與資金安排，表示「他之前49k時有賣掉嗎 沒賣的話也只是抱上抱下一場空」、「不是一億嗎 不敢了喔」，還有人認為「說真的有點難」，未必會再跌破4萬點。郭哲榮雖持續看好年底行情，但這次喊出的加碼條件，也讓市場關注台股接下來是否真的會再度測試4萬點關卡。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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