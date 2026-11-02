0050重挫009826竟逆勢漲！達人出清台股押全球：績效大贏7%破不能比迷思

10月份009826大勝0050達到7%，主因是009826(+0.6%)的抗跌與0050(-6.34%)的大跌，11月已經開始，可以繼續觀察兩者這個月的表現。

11/3更可以觀察009826上市整整三個月後與0050的表現差異。

網路非常方便，以下兩個網展示我愛用的報酬比較網站：

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特別要說明的是有人說兩者屬性不同（全世界vs單一國家）不可以一起比較，其實是可以的。

這樣可以比較出分散全世界與集中單一國家的報酬率，讓人知道分散投資即使短期輸給集中投資，長期卻可能贏之外，更分散全世界囊括全世界。

對我自己而言，我也想知道8/3那幾天我出清0050全押009826的決策對不對，是我對自己直覺的成果驗收，這是我自己的小樂趣。

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