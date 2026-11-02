00403A跌破發行價！8千股民逆勢進場 00406A規模超車、外資連賣3週

台股近期震盪，主動式ETF也跟著承壓！主動統一升級50（00403A）10月30日盤中一度跌至9.49元，終場收9.66元，單週下跌3.78%，再度跌破10元發行價。不過，仍有不少投資人趁低檔進場，最新受益人數突破79.3萬人，單週增加8093人。

股民增加，基金規模卻出現不同走勢。00403A最新資產規模為1245.96億元，較前一週略減，上市ETF規模排名降至第14名，遭主動中信台灣收益（00406A）以1302.40億元超車。值得注意的是，00403A掛牌初期規模為791.71億元，如今雖已明顯成長，近期仍受到市場回檔影響。

籌碼方面，外資上週4個交易日合計賣超00403A約8.89萬張，賣超金額8.63億元，已連續3週站在賣方。根據統一投信公布的持股資料，00403A前五大持股依序為台積電14.65%、奇鋐5.89%、欣興5.72%、健策5.07%及聯發科4.81%。

消息引發PTT股板討論，不少網友把焦點放在00406A的規模成長，有人表示「發行價格便宜 真的可以吸引到不少人 真的喔」，也有人認為「大家要的是他穩定的權利金配息」、「406A還有一個優勢，現在大盤暴跌，但是它基金規模爆增」，看好回檔時的資金運用空間。

不過，另一派對主動式ETF績效抱持疑慮，直言「績效差成本高 到底誰會買主動」、「00406A大漲賺不到大跌一樣崩」，也有人認為「一堆ETF都是在股市高點推出的 大盤崩當然跟著賠」。從00403A受益人數逆勢增加、00406A規模持續擴大來看，市場買氣仍在，但投資人對績效與配息策略的看法明顯分歧。

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