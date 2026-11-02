台股ETF受益人 本周有望破2千萬

台股ＥＴＦ（指數型股票基金）投資熱潮持續升溫，受益人數即將跨越兩千萬大關。據最新統計，截至十月三十日，台股ＥＴＦ受益人數合計一千九百七十五萬七千七百○三人次，較前一周增加十七萬七千五百九十三人次，距兩千萬大關僅差二十四萬人次。隨著新掛牌ＥＴＦ陸續加入市場，加上投資人持續布局，本周有機會突破兩千萬。

根據統計，台股ＥＴＦ共九十五檔，單周增幅約百分之○點九一。雖然台股近期震盪加劇，不過，券商主管表示，ＥＴＦ受益人數仍持續增加，顯示投資人透過ＥＴＦ參與台股的熱度未明顯降溫。

值得注意的是，台股ＥＴＦ受益人數距兩千萬大關已不到二十五萬人次，若以最近兩周平均增加二十五萬人的速度估算，券商主管認為，本周很有機會突破整數關卡。

若拉長時間觀察，台股ＥＴＦ受益人次今年初一千兩百多萬人數，至十月底已增加約七百五十八萬人數，增幅高達六成二，成長速度相當驚人。

券商主管指出，台股ＥＴＦ近年快速成長，除了高股息ＥＴＦ吸引追求現金流的投資人，市值型ＥＴＦ也隨著台股走高、長期投資觀念普及而擴大客群，加上近年ＥＴＦ分割降低單張交易金額、定期定額投資日益普遍，都有助於吸引小資族及年輕投資人進場。

此外，該主管說，去年開始大量主動式ＥＴＦ加入市場，也成受益人數快速增加的重要推力。相較過去以市值型、高股息為主的市場結構，如今科技型、主動式等商品陸續推出，投資人選擇更多元，也讓ＥＴＦ市場持續擴大。

銀行理財主管認為，台股ＥＴＦ受益人數快速逼近兩千萬，不僅反映投資工具普及，更顯示國人投資習慣正在改變。從過去直接買賣個股，逐漸轉向透過ＥＴＦ參與市場，已成為台股近年值得關注的趨勢。

券商主管指出，ＥＴＦ市場快速擴張，不僅投資人受惠，也讓投信與券商成為這波熱潮的主要受益者。對投信而言，ＥＴＦ規模持續增加，能帶來穩定的經理費收入；券商則可透過ＥＴＦ交易、定期定額及相關業務，增加手續費與其他收益，形成雙贏局面。不過，隨台股近期震盪加劇，未來新ＥＴＦ募集難度恐怕也會提高，尤其市場商品愈來愈多，投資人選擇更加分散，新基金若缺乏鮮明特色或亮眼績效，恐怕不容易再複製過去搶購盛況。對投信業者來說，未來ＥＴＦ市場競爭將從積極發新商品，逐漸轉向維持規模及留住投資人。

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