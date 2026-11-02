股市劇震 新ETF頻破發 蜜月行情失靈

台股與全球科技股近期劇烈震盪，新掛牌ＥＴＦ（指數型股票基金）也頻頻出現破發情況，過去市場期待的掛牌蜜月行情明顯失靈。統計九月以來，台灣新掛牌的七檔股票型ＥＴＦ，高達六檔首日收盤就跌破募集價，唯一首日守關的ＥＴＦ，隔天也宣告失守，等於七檔全數曾經破發。相較今年上半年新ＥＴＦ亮眼表現，近期破發頻率明顯升高，也衝擊投資人信心。

券商主管坦言，「現在募集新ＥＴＦ的難度越來越高」，一方面是募集頻率過高，「一檔接一檔」；另一方面則是台股走弱，投資人也被套，更不願拿錢出來買新ＥＴＦ。

這波新ＥＴＦ破發潮從九月初開始。九月二日台股重挫七百八十四點，當天同時掛牌的主動復華全球50（00409A）、玉山未來全球算力（009827）及中信台日韓ＰＣＢ（009828），首日全數跌破十元發行價，三檔ＥＴＦ出師不利。

進入十月，全球股市高檔震盪加劇，科技與半導體族群接連面臨修正壓力，也讓新ＥＴＦ掛牌持續承壓。包括陸續掛牌的的主動安聯亞半導體（00412A）、主動群益核心50（00415A），以及ＦＴ核心ＡＩ電力算力（009831），均在首日跌破募集價。

唯一一檔勉力支撐的兆豐美國黃金（009832），首日守住發行價，但隔天也跌破十元，讓九月以來七檔新掛牌股票型ＥＴＦ，全部留下破發紀錄。

相較之下，今年上半年新ＥＴＦ完全是另一種景象。四月推出的主動國泰動能高息（00400A），首日收在十點九元，較募集價上漲百分之九；群益投信的主動群益美國增長（00997A），掛牌首日較募集價上漲百分之六。此外，台新投信去年底掛牌的主動台新優勢成長（00987A），至六月底更較原始募集價上漲逾七成。

部分主打跨國布局的ＥＴＦ，實際持股仍有相當高的台股比重。以中信台日韓ＰＣＢ為例，台股配置超過五成，顯示即使投資範圍橫跨多國，當台股與國際科技股同步回檔，仍難以避開市場衝擊。

不過，法人表示，破發並不代表ＥＴＦ掛牌後就一路走跌。例如中信台日韓ＰＣＢ在十月初一度收至十一元以上，較原始募集價上漲一成多，顯示市場行情轉佳，新ＥＴＦ仍有機會收復失土。

而後續ＥＴＦ能否重新展現「吸金大法」，除了股市回穩外，業者恐怕也需找尋新的切入點。否則募來募去都是半導體或科技相關，投資人也不見得會一直買單。

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