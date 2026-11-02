短債ETF人氣強強滾！存續期間短、較不受利率衝擊

FOMC會議落幕，此次維持政策利率不變，會後聲明表示聯準會必須透過更多資訊才能進一步判斷適當的政策立場，以確保通膨及時回落至2%，故未來利率方向仍舊難以捉摸，因此市場對於12月升息的預期仍高。

市場法人表示，整體來看，利率維持高位的環境仍將延續，加上當前市場也面臨中東衝突未歇、科技股估值疑慮等壓力，具穩健收益特性，存續期短能兼顧利率風險的短天期債可望吸引資金關注。

觀察下半年來日均成交量超過千張、且繳出正報酬的債券ETF，共計有九檔，清一色為存續期間短的短天期美債ETF、短天期投等債ETF與非投等債ETF，投資人不妨多加留意。

群益0-1年美債ETF（00859B）經理人李鈺涵表示，聯準會於本次FOMC會議上維持利率決策不變，符合市場預期，不過內部意見再度陷入分歧，有兩名決策官員主張應升息1碼。

儘管會後聲明並未提供更多指引，聯準會也重申將透過更多資訊評估政策立場，利率路徑方向未明，然市場仍舊預期12月具升息可能。

短天期債因存續期間短，受到利率變化的影響較小，尤其美國短天期公債因是由美國政府發行，故還具備高信評與高流動性優勢，適合資金停泊，因此對於期盼能兼顧債息收益與波動管理的投資人，亦不妨考慮透過適度配置極短天期美債ETF來滿足投資需求。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，基於經濟保持增長，非投等債發行企業獲利表現強勁，使其信用狀況維持穩健，今年的違約預期值料持續低於長期均值，故整體來看非投等債仍相當具備配置吸引力，表現可期，惟當前市場不確定性仍存，配置上建議避開CCC級債券，故投資人亦可透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求波動控管，又能兼顧收益需求的非投資等級債ETF來參與。

中國信託投信表示，市場對AI投資與企業舉債規模的疑慮升溫，帶動風險偏好降溫、避險資金回流債市，美債殖利率自高檔回落；惟油價仍處高位、通膨壓力尚未完全消退，使利率前景維持不確定性。

在此環境下，短天期美國公債憑藉高信用品質、低利率敏感度及良好流動性，可降低市場與利率波動影響，持續展現穩健收益與資金停泊的配置價值。

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