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24檔台股ETF總受益人數創高 0050累計374萬人奪冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。記者張文玠／攝影
台股示意圖。記者張文玠／攝影

10月最後一個交易日，受美科技巨頭財報利空影響，早盤一度跌破45K，儘管尾盤跌勢稍有收斂，但仍跌破半年線，不過，ETF買盤並不畏懼下跌，反而趁機加碼，帶動如元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50、主動中信台灣收益等台股ETF總受益人數續創歷史新高。

根據集保結算所資料，截至10月30日，總受益人數創高的台股ETF共計有24檔，前十大依序為元大台灣50的374.1萬人、元大高股息175.2萬人、凱基台灣TOP 50的99.2萬人、主動中信台灣收益45.5萬人、國泰台灣科技龍頭41.2萬人、群益半導體收益23.9萬人、中信關鍵半導體20.6萬人、主動野村台灣50的15.5萬人、主動國泰動能高息14.3萬人、野村臺灣新科技50的13.6萬人。

進一步檢視近一周人氣表現，主動中信台灣收益（00406A）大增5.5萬人、元大台灣50也增加2.1萬人、元大高股息亦有1.1萬人進場加碼，此外，凱基台灣TOP 50、群益半導體收益、中信關鍵半導體、國泰台灣科技龍頭、主動國泰動能高息、野村臺灣新科技50等單周投資人數也都增加逾千人，投資人持續愈跌愈買。

針對近期盤勢，主動中信台灣收益經理人張書廷表示，近期市場受到資金面與評價面修正影響，短線指數波動難以避免；則須留意美國科技股走勢、利率政策、外資動向及地緣政治等變數。

野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，台股震盪反映市場對科技巨頭龐大AI投資能否轉化為獲利與現金流的疑慮，加上利率仍處高檔，使科技股評價承壓。

不過，最新財報顯示雲端業務持續成長，AI需求仍具支撐，台灣先進製程、封裝及伺服器供應鏈仍有成長機會。後續須追蹤訂單、出貨與毛利率，檢視需求落實程度；投資人可透過定期定額分散進場時點，參與科技產業長期發展。

整體而言，張書廷指出，只要AI資本支出與半導體需求未出現明顯降溫，台股中長線多頭架構仍具基本面支撐。隨著市場由題材驅動逐步回歸基本面，具備獲利成長、訂單能見度及產業競爭力的企業，仍有機會成為下一階段資金聚焦的方向。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

受益人數 ETF 台股

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