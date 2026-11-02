五檔台股ETF超給力！單周繳出正報酬 00686R、00664R 等漲逾2%

台股大盤連日走低，10月30日收在45,211點，單周跌幅1.8%。不過，仍有16檔台股ETF相對抗震、勝過大盤，其中以反向與高股息ETF居多。

16檔台股ETF表現勝過大盤者，有五檔逆勢繳出正報酬佳績，包括群益臺灣加權反1（00686R）、00664R及00632R等三檔反向ETF，周漲幅超過2%；群益台灣精選高息以漲幅0.52%居第四，也為近一周表現最佳的台股原型ETF；另一檔繳出正報酬者為台新臺灣IC設計，周漲幅近0.03%。

群益臺灣加權反1ETF經理人洪祥益表示，近期在市場檢視AI資本支出效益下，國際科技巨頭股價波動劇烈，連帶台股也難逃波及，大盤於10月創高後回檔整理。展望後市，中長期來看，AI長線發展趨勢明確且需求依舊強勁，但在國際股市回穩前，短期台股表現料受牽動，因此在市場波動加劇、行情方向尚未明朗之際，投資人除可降低持股集中度，更應積極思考如何為既有資產建立防護機制，亦可考慮適度布局台股反向ETF應對，充分掌握台股多空投資契機。

大華優利高填息30持有金融股比重約38%卻表現超越金融指數，大華優利高填息30經理人郭修誠表示，00918成分股緊扣「AI攻爆發、金融守穩定」的黃金雙引擎，重倉配置科技股之外，同時搭配中信金、兆豐金、玉山金與第一金等優質金控，在台股創高之際提供攻守兼備的投資底氣。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，隨AI發展從生成式AI邁入代理式AI，包括算力、散熱、伺服器、晶圓代工、IC設計等需求依舊強勁，台廠有望從中受惠；但當前資金輪動快速的環境下，穩健型投資人可將部分資金分散配置於高息股ETF，主因高息ETF選入的個股也擁有相對抗跌的特性，在盤勢震盪時能發揮資金避風港功能，具備較佳的防禦能力，並兼顧穩定現金流創造與資本利得契機。

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