上周ETF成交前十名…這檔主動式日均93.7萬張最高 這檔非台股進榜

上周台股下跌829點、跌幅1.8%，不過ETF成交仍相當熱絡，而且成日均量前十強主動式ETF就占了四檔，另外槓桿、反向ETF共有三檔進榜。成交日均量最高的是主動中信台灣收益（00406A）高達93.7萬張，其次群益臺灣加權正2（00685L），有33.1萬張，第三名是主動統一台股增長（00981A），有22.2萬張。

成交日均量第四至十名ETF分別為元大台灣50正2、主動統一升級50、凱基台灣TOP50、元大台灣50、元大台灣50反1、中信台日韓PCB，以及主動群益科技創新，前八名日均量都逾10萬張。其中中信台日韓PCB（009828）是唯一一檔非台股ETF，進入成交量排行榜第九名，日均量7.1萬張。

00406A規模衝到1,302億元，超車主動統一升級50（00403A）的1,245億元，躍升主動式ETF規模第二名。00406A將於11月3日除息，此次配0.138元，以10月30日收盤價8.6元計算，換算成年化配息率約19.2%。

展望後市，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，近期市場受到資金面與評價面修正影響，短線指數波動難以避免，但從基本面觀察，相關企業獲利展望並未出現明顯改變，台股中長線多頭架構仍具基本面支撐；短線則須留意美國科技股走勢、利率政策、外資動向及地緣政治等變數。

中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫指出，隨PCB產業評價與市場關注度提升，後續表現仍須觀察大型雲端業者資本支出是否延續、AI伺服器實際出貨進度，以及各廠商擴產、良率與成本控制情況。若AI基礎建設投資趨勢延續，高階PCB及材料供應鏈可望持續受惠規格升級與供需結構改善。 上周成交日均量前十強ETF。來源：CMoney；王奐敏／製表

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