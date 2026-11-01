台積電0050今年各增百萬持有人 正2、主動式ETF崛起

台股今年表現亮眼，截至10月22日，持有人數突破百萬的證券增至8檔，0050與台積電各增逾100萬名持有人，部分正2、主動式ETF受益人數翻數倍。專家認為，相較韓國股市因槓桿交易引發劇烈震盪，台股有國內資金承接，「台灣投資人有撐住」。

根據集保結算所去年12月26日資料，當時持有人數突破百萬的證券共7檔，元大台灣50（0050）以203.6萬人居冠，也是當時唯一突破200萬人的證券；至今年10月22日，原有7檔仍續居排行榜，再增聯電躋身百萬股東之列。

台股震盪人氣不減 台積電逾8成股東是零股族

截至10月22日，0050以約372萬名受益人蟬聯榜首，台積電共316.7萬名股東緊追在後，其餘依序為元大高股息（0056）174.1萬人、國泰永續高股息（00878）170.7萬人、群益台灣精選高息（00919）150.1萬人、中鋼129.3萬人、鴻海115.5萬人、聯電109.4萬人。

若以去年12月26日已掛牌的證券觀察，0050受益人數增加168.5萬人居冠，增幅82.8%；台積電股東增加131.2萬人居次，增幅70.7%，其中持股未滿一張的人數就增加120.3萬人，零股族占總股東人數比重由75.1%升至81.9%。主動統一台股增長（00981A）受益人數增加74.6萬人居第3，增幅達359.1%。

台股今年上演大驚奇，加權指數從年初約2萬9000點一路攀升，盤中高點一度逼近5萬點，期間常有劇烈震盪。證交所資料顯示，截至10月22日共17個交易日收盤上漲逾千點、12日下跌逾千點，其中史上最大漲點3186.45點、最大跌點2953.71點，都發生在7月。

資深證券分析師王兆立分析重要跌點指出，3月主要受到美伊戰事影響，6月則與AI估值修正、以及投資人對美國聯準會（Fed）降息期待破滅有關，但當時股市融資餘額皆不減反增，顯示許多散戶對後市仍抱持信心。

王兆立說，7月台股重挫與韓國個股槓桿型ETF暴跌、市場對AI資本支出疑慮有關，股市融資餘額單月減少約1300億元；10月跌勢也是再度受市場對AI投資及大型雲端服務供應商（CSP）自由現金流的疑慮影響。

針對整體大盤局勢，王兆立指出，台股大多頭之下，AI相關題材、市值型與主動式ETF漲勢強勁，許多散戶投資人看好台積電長期發展，但難以負擔一張逾200萬元的股票，因此選擇從零股入手。

王兆立認為，相較韓國股市因槓桿交易引發劇烈震盪，台股雖也面臨外資大舉撤出，但國內仍有資金承接，例如10月15日外資賣超台股新台幣3025.55億元，創歷史新高，但當天0050、元大台灣50正2單日淨申購金額達400多億元，且集中市場融資餘額仍達逾6000億元，顯示融資規模仍處高檔，「台灣投資人有撐住」。

台股大多頭力拚高報酬 正2、主動式ETF夯

此外，若排除低基期影響，以去年底已掛牌、當時持有人數至少1000人的證券為比較範圍，ETF包辦增幅前3名。群益台灣加權正2（00685L）增幅達5238.6%居冠，其次為國泰台韓科技（00735）增幅1131.3%、元大台灣50正2（00631L）成長800.7%；其中00685L、00631L今年都曾辦理分割。

主動式ETF也快速擴張，從去年12月26日的15檔增至今年10月22日的42檔，各檔受益人次合計由69.8萬增至449.3萬，增幅達543.6%。其中，5月12日才上市的主動統一升級50（00403A）推出不到半年，受益人數已達78.5萬人。

王兆立分析，增幅最大的3檔中有2檔是正2，主要是投資人看好AI行情與台股大多頭格局，盼透過2倍擴大槓桿加速獲利；至於國泰台韓科技則能一次投資到台灣與韓國供應鏈龍頭股票，也吸引投資人搶進。

王兆立說，主動式ETF過去剛推出時績效好、話題多，投資人進場期待績效超越大盤與被動式ETF；但隨資金規模愈大，主動式ETF團隊操盤靈活度也會降低，預期未來可能朝大者恆大趨勢發展，績效落後可能就會面臨淘汰壓力。

此外，以持有人數減少最多的證券來看，比較去年12月26日與今年10月22日資料，以元大台灣價值高息（00940）減少26.5萬人最多，受益人數降至30.8萬人，減幅46.3%；元大台灣高息低波（00713）減少10.7萬人居次，持有人數降至27萬人，減幅28.5%。

貨櫃三雄股東人次減25.3% 持逾百萬股者反增加

若以普通股觀察，截至10月22日股東減少人數最多的前4檔都屬航運類股，其中貨櫃三雄長榮、陽明與萬海分別減少10.3萬、7.5萬及5.2萬人，合計較去年底減少約23萬人次，減幅25.3%。

不過，貨櫃三雄持股超過100萬股的最高級距股東人次，反而由457增至569人次，增加112人次，增幅24.5%。

王兆立分析，貨櫃三雄近2、3個月獲外資挹注較多，持股逾百萬股的股東人次增加，可能反映部分大額投資人看好未來產業趨勢；至於整體股東人數減少，則可能與獲利了結，或投資人轉向AI題材股票有關。

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