海外ETF科技、投等債火紅 部分資金聚焦回檔AI股加碼

放眼海外市場ETF ，10月淨申購的前十大中，科技主題ETF、投資等級債ETF平分秋色，顯示一部分資金聚焦回檔AI股的加碼機會，另一部分資金則趁利率仍高時進場穩定領息。

觀察海外ETF的10月資金流向可以發現，吸金的前四大都是科技主題ETF，其中又以新掛牌的主動安聯亞半導體84.93億元最多，募集逾60億元，上市後也持續吸金，其次為追蹤美國科技指標指數的富邦NASDAQ的60.2億元和國泰費城半導體52.6億元，再來是中信台日韓PCB的34.2億元。

其餘依序為元大投資級公司債31.4億元、國泰投資級公司債24.57億元、凱基AAA至A公司債24.5億元、大華韓國KOSPI 50的22.5億元、國泰10Y+金融債21.94億元、貝萊德A級公司債20.5億元。

美股重量級AI財報周來臨，國泰費城半導體經理人李翰林表示，觀察重點除雲端營收能否延續成長，龐大的AI基礎建設支出，能否逐步轉化為營收與現金流，更是熱議焦點。

對半導體產業而言，雲端業者的資本支出規劃、運算需求及資料中心建置進度，是評估後續訂單與獲利的重要線索。

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