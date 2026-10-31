快訊

新聞幕後／徐巧芯揭辯論「展現真實蔣萬安」 再提1關鍵：所有藍白的痛

「個人電腦部署RAM太浪費」 網見奧特曼言論炸鍋：真是個自私自利的混蛋

台北市長辯論／矢板明夫分析蔣萬安「攻防3主軸」 沈伯洋有3特點

聽新聞
0:00 / 0:00

台股主動式誰10月最強？僅這一檔百億元高息ETF贏大盤

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
10月台股主動式ETF表現一覽（註：*10/20掛盤，以發行價計算）。資料來源：CMoney（統計至10/30 單位%），高瑜君／製表
10月台股主動式ETF表現一覽（註：*10/20掛盤，以發行價計算）。資料來源：CMoney（統計至10/30 單位%），高瑜君／製表

10月台股上攻5萬點未果，最低甚至下探至44,726.26點，加權指數單月下跌2,728.3點，收在45,211.83點，10月跌幅5.6%，半年線大關也失守，觀察市場聚焦的台股主動式ETF表現可以發現，僅僅主動安聯台灣高息（00984A）一檔10月表現贏過大盤

根據CMoney統計至30日，加權報酬指數10月來下跌5.6%，櫃買報酬指數則高達11.2%，同期間台股主動式ETF平均市價（含息）下跌10.1%，其中主動安聯台灣高息表現最佳，跌幅僅2.9%。

其餘跌幅在一成之內的還有主動聯博動能50（00404A）跌6.90%、主動摩根台灣鑫（00401A）收跌6.96%、主動野村台灣50（00985A）跌7.08%、主動野村臺灣高息（00999A）跌8.9%、主動第一金優股息（00408A）跌9.6%、主動野村臺灣優選（00980A）跌9.8%、主動復華未來50（00991A）跌9.9%。

截至30日，主動安聯台灣高息規模101.72億元，市價為14.8元，總持股約80檔，前十大持股依序為富邦金（2881）4.56%、台積電（2330）4.31%、奇鋐（3017）4.20%、台新新光金（2887）3.58%、元大金（2885）3.55%、國泰金（2882）3.46%、台塑石化（6505）3.18%、南亞（1303）3.03%、研華（2395）2.58%、永豐金（2890）2.57%。

主動安聯台灣高息經理人廖本隆表示，AI基礎建設、先進運算及半導體供應鏈投資持續推進，仍是支撐台股中長期成長的重要結構性動能。不過，隨部分成長產業前期漲幅已大、評價同步墊高，預期後續市場與產業表現分化將更加明顯，個股篩選及多元化配置的重要性也將進一步提升。

在產業配置方面，廖本隆指出，目前投資組合以金融控股為最大產業配置，藉此提升持股多元性，並掌握市場資金輪動機會；成長布局則廣泛涵蓋半導體晶圓代工、先進封裝、記憶體、IC設計、半導體設備、PCB、工業電腦及散熱等科技供應鏈，持續掌握AI與高效能運算需求成長所帶動的結構性投資機會。

10月來高價股、中小型股、成長股跌幅較重，也拖累主動式台股ETF表現，同期間主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動群益科技創新（00992A）、主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動中信台灣卓越（00995A）以及主動台新優勢成長（00987A）跌幅也深於櫃買報酬指數。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 大盤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動ETF績效出爐！00410A漲16.83%居第二 選股布局高力、聯亞受矚

16檔高股息ETF績效兩樣情！00961十月股價漲3.9％居冠 7檔跌破平盤

高股息ETF表現帶勁 專家喊續抱金融、半導體題材

外資大逃殺單日狂賣超1,124億元 這3檔ETF被賣到破發

相關新聞

美科技股重挫台積電ADR跌近6% 法人：台股下週開盤恐承壓

市場對人工智慧（AI）投資變現疑慮升溫，美科技股重挫，台積電ADR挫跌5.95%，英特爾暴跌3成，台指期夜盤跌破4500...

股票蒸發數百萬性情大變！工程師男友從溫柔變暴躁 網急勸：快放生

女網友控訴工程師男友重押科技股帳面蒸發數百萬元、虧損近四成，暴躁摔滑鼠並將壓力發洩在她身上；網友多勸分手，讓她思考是否結束感情。

台股主動式誰10月最強？僅這一檔百億元高息ETF贏大盤

10月台股上攻5萬點未果，最低甚至下探至44,726.26點，加權指數單月下跌2,728.3點，收在45,211.83點，10月跌幅5.6%，半年線大關也失守，觀察市場聚焦的台股主動式ETF表現可以發現，僅僅主動安聯台灣高息（00984A）一檔10月表現贏過大盤。

黑色星期五！指數瀉1,156點 台股面臨45,000保衛戰

台股「光輝10月」落空，慘遭外資獵殺。昨（30）日為10月最後一個交易日，受美科技巨頭財報利空、外資狂賣1,124.6億元，早盤一度殺1,642點至44,726點，所幸八大公股行庫、投信等泛國家隊救援，大盤跌勢收斂，終場跌1,156點收45,211點，跌破半年線45,314點，險守45,000點關卡。

歷來最慘！外資本月大砍台股近兆元 公股低接2,409億創新高

台股10月土洋大對決，通膨增溫及人工智慧（AI）雜音等警報響起，引發外資單月大舉拋售9,943.1億元，單月歷史新高，投信、八大公股行庫分別逢低承接2,136.6億元、2,409.4億元，各為史上次高、最高水準。

台股狂瀉！散戶撿便宜 搶ETF零股

台股昨（30）日受美國科技股回檔衝擊，盤中一度狂瀉超過1,600點，不過小資族等散戶無懼台股震盪，紛紛透過零股交易進場撿便宜。且隨ETF投資風氣盛行，昨零股交易前四名均由ETF包辦，權王台積電排名第五，居個股之冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。