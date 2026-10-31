台股主動式誰10月最強？僅這一檔百億元高息ETF贏大盤

10月台股上攻5萬點未果，最低甚至下探至44,726.26點，加權指數單月下跌2,728.3點，收在45,211.83點，10月跌幅5.6%，半年線大關也失守，觀察市場聚焦的台股主動式ETF表現可以發現，僅僅主動安聯台灣高息（00984A）一檔10月表現贏過大盤。

根據CMoney統計至30日，加權報酬指數10月來下跌5.6%，櫃買報酬指數則高達11.2%，同期間台股主動式ETF平均市價（含息）下跌10.1%，其中主動安聯台灣高息表現最佳，跌幅僅2.9%。

其餘跌幅在一成之內的還有主動聯博動能50（00404A）跌6.90%、主動摩根台灣鑫（00401A）收跌6.96%、主動野村台灣50（00985A）跌7.08%、主動野村臺灣高息（00999A）跌8.9%、主動第一金優股息（00408A）跌9.6%、主動野村臺灣優選（00980A）跌9.8%、主動復華未來50（00991A）跌9.9%。

截至30日，主動安聯台灣高息規模101.72億元，市價為14.8元，總持股約80檔，前十大持股依序為富邦金（2881）4.56%、台積電（2330）4.31%、奇鋐（3017）4.20%、台新新光金（2887）3.58%、元大金（2885）3.55%、國泰金（2882）3.46%、台塑石化（6505）3.18%、南亞（1303）3.03%、研華（2395）2.58%、永豐金（2890）2.57%。

主動安聯台灣高息經理人廖本隆表示，AI基礎建設、先進運算及半導體供應鏈投資持續推進，仍是支撐台股中長期成長的重要結構性動能。不過，隨部分成長產業前期漲幅已大、評價同步墊高，預期後續市場與產業表現分化將更加明顯，個股篩選及多元化配置的重要性也將進一步提升。

在產業配置方面，廖本隆指出，目前投資組合以金融控股為最大產業配置，藉此提升持股多元性，並掌握市場資金輪動機會；成長布局則廣泛涵蓋半導體晶圓代工、先進封裝、記憶體、IC設計、半導體設備、PCB、工業電腦及散熱等科技供應鏈，持續掌握AI與高效能運算需求成長所帶動的結構性投資機會。

10月來高價股、中小型股、成長股跌幅較重，也拖累主動式台股ETF表現，同期間主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動群益科技創新（00992A）、主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動中信台灣卓越（00995A）以及主動台新優勢成長（00987A）跌幅也深於櫃買報酬指數。

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