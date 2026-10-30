外資大逃殺單日狂賣超1,124億元 這3檔ETF被賣到破發

台股30日收在45,211.83點，大跌1,156.5點，三大法人聯手賣超1,398.44億元，外資賣超1,124.67億元，統計外資買賣超個股，賣超前十名中竟有7檔ETF，其中，主動中信台灣收益（00406A）、中信台日韓PCB（009828）、主動統一升級50（00403A）更是跌破10元發行價；另外，友達（2409）、力積電（6770）、國巨*（2327）也遭外資大賣。

台股早盤以46,139.79點開出，下跌228.54點，隨後賣壓迅速擴大，指數一度跌破44,800點關卡，下探至44,726.26點，暴跌1,642.07點；權王台積電（2330）開盤就跌破半年線，一度下探至2,360元，終場收2,370元，下跌45元；台達電（2308）開低走低重挫至跌停1,335元，五大權值股及千金股全面走弱。

台股終場收在45,211.83點，大跌1,156點，跌破半年線，10月下跌2,728.3點，跌幅5.69%，月線由紅翻黑；三大法人賣超1,398.44億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,124.67億元，投信買超239.93億元，自營商合計賣超513.7億元，其中自行買賣賣超38.4億元、避險操作賣超475.3億元。

統計外資賣超前十名中，ETF竟達7檔，包括市值型、主動式及高息型ETF，賣超元大台灣50（0050）高達97,980張最多，其次是賣超主動統一台股增長（00981A），單日賣超71,406張。

主動中信台灣收益、中信台日韓PCB、主動統一升級50則是分居外資賣超第三名至第五名，且都跌破發行價，其中，中信台日韓PCB盤中一度下滑至8.92元，終場收在9.01元，寫盤中及收盤新低價。

統計外資買超前十名中，ETF占2檔，逆勢獲外資買超的個股以傳產股及金融股為主。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）

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