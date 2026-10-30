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006208管理費比0050貴！郭哲榮喊話富邦投信：降得更便宜就砸幾千萬買進

聯合新聞網／ 綜合報導
摩爾投顧投資長郭哲榮指出，目前元大台灣50（0050）的管理費較富邦台灣50（006208）便宜，若未來006208進一步降費，他不排除投入數千萬元轉買，並看好降費有助吸引更多資金。記者杜建重／攝影
摩爾投顧投資長郭哲榮指出，目前元大台灣50（0050）的管理費較富邦台灣50（006208）便宜，若未來006208進一步降費，他不排除投入數千萬元轉買，並看好降費有助吸引更多資金。記者杜建重／攝影

台股市值型ETF該選富邦台灣50（006208），還是元大台灣50（0050）？摩爾投顧投資長郭哲榮在影音直播中，談到兩檔ETF的管理費差異，也公開自己的買進策略。他直言，目前選擇0050的主要原因，就是管理費比較便宜，加上名稱好聽又好記，但如果006208願意進一步調降費用，他不排除直接投入幾千萬元買進。

郭哲榮表示，富邦投信從高層、同仁到指數部門，有不少人都是他的粉絲，因此也直接向富邦喊話...

他指出，006208過去的管理費比0050便宜，如今卻反過來比0050高，讓他相當不解。對他而言，既然都是台灣50相關ETF，管理費自然是選擇投資標的時的重要考量。

郭哲榮進一步表示，只要未來006208的管理費降到比0050更低，等到行情回漲時，他就會考慮轉買006208，而且不是小額投入，而是可能一次拿出幾千萬元進場。他認為，富邦投信若願意降低管理費，反而有機會透過更具吸引力的費用條件，吸引大量資金流入。

郭哲榮強調，ETF管理費降低雖然代表每單位資產收取的費用減少，但若能因此擴大基金規模，仍有機會達到「薄利多銷」的效果。

他甚至認為，006208的規模有機會增加數千億元，不僅讓投資人受惠，也可能為投信公司帶來更多收益。對他來說，006208與0050之間的選擇，管理費高低就是影響資金流向的重要因素之一。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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