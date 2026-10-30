0050定期定額抱不住！存股新手想做價差 網酸：能抓高低點早就壓身家買個股

台股近期持續維持高檔震盪，國民ETF元大台灣50（0050）的投資策略再度成為社群熱議焦點，一名剛開戶的投資新手在論壇發文提問，好奇是否真有人長抱0050達5至10年以上，更直言近期股市處於高位，是否能先獲利了結、等拉回再接，貼文一出隨即吸引大批老手留言洗版。

原PO表示，自己剛接觸投資不久，目前正定期定額買進0050，雖然理解專家常說的「長期持有、不要理會短期波動」，但實務上極度考驗耐心；面對當前行情處於相對高點，不禁動念想嘗試高出低進賺取價差，好奇其他人究竟是嚴格執行無腦存股一張不賣，還是會靈活操作做波段。

許多長線存股族紛紛現身分享戰果，直言時間就是最好的護城河，「四五年前一路買到現在一張都沒賣，買完當沒這回事」、「買006208定期定額抱3年，帳面漲破100%，存養老金不在意漲跌」、「打算一路抱到退休，到時候複利很可觀」、「至少放個10年，不用來回進進出出安心買」。

不過多數網友則對「高出低進」的想法潑冷水，點出擇時交易的盲點，「你可以低買高賣的話不用買0050，個股衝更快」、「知道高低點在哪何必買0050，直接期貨槓桿開最大」、「怎麼總是有人覺得自己能猜到高低點」、「0050是長期標的，高點賣沒啥意義，覺得自己超會倒不如買正2」。

也有理性網友提醒資產配置與風險意識的重要性，「有大跌就繼續買零股當存錢，有多少閒錢做多少事，不要動到生活費」、「定期買進總比擺在銀行好，但仍伴隨風險」、「每個人能接受的風險與報酬不一樣，就每個月定期定額扣款，懶得在那邊猜高低點」。

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