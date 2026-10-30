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009826買下全世界的「抗跌超能力」！他昔抱0050十幾年曝最大差別

聯合新聞網／ 009826貝萊德世界股票收藏家
曾長期持有0050的投資人分享，近期台股震盪期間，009826在其個人持有部位中的波動相對有限，讓他重新體會全球分散配置與控制投資風險的重要性。記者許正宏／攝影
曾長期持有0050的投資人分享，近期台股震盪期間，009826在其個人持有部位中的波動相對有限，讓他重新體會全球分散配置與控制投資風險的重要性。記者許正宏／攝影

貝萊德世界股票（009826）抗跌也是一種超能力

昨夜美股腥風血雨，今日台股一瀉千里，卻有009826屹立不搖，真正抗跌，這就是分散全世界的威力。

投資人只知道衝衝衝，日前訕笑009826漲不動，反而在驚濤駭浪中的009826猶如定海神針一樣緊緊守護投資人的資產，猶如銅牆鐵壁！

之前十幾年我滿手元大台灣50（0050），有時候一天的賺賠常是六位數的巨幅震盪，現在體驗到009826的平靜無波，頂多五位數的小小波動，真正是心安神住、永無憂惱，難怪全世界頂尖的投資大師都勸投資人人「分散分散分散」！

不是淨值大漲才能大賺，抗跌也是大賺的另類超能力！競技比賽場上不見得要持續攻擊才能得分，堅定防守屹立不搖最終也能取得勝利！

009826示範了分散投資抗跌得勝的投資戰術！

◎本文獲 009826貝萊德世界股票收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 0050元大台灣50 ETF

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