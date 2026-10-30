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台股跌破季線！法人建議「逢低布局00918」：金融獲利成最強防禦

聯合新聞網／ 綜合報導
受美股科技股財報不佳影響台股跌破季線，法人認為00918可把握金融防禦與AI成長雙題材，建議震盪時逢低布局。記者胡經周／攝影
受美股科技股財報不佳影響台股跌破季線，法人認為00918可把握金融防禦與AI成長雙題材，建議震盪時逢低布局。記者胡經周／攝影

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，受到美股科技巨頭財報不如預期、市場對AI投資回報疑慮加重影響，美股四大指數全面收跌，連帶使台股加權指數短線跌破季線。

然而，從國內最新總體經濟與產業研究報告來看，在強勁的AI產業需求帶動下，台灣2026與2027年經濟成長率預估分別達12.63%與7.65%，創下近年少見佳績，基本面底氣依舊穩固。

郭修誠指出，隨著總體經濟高度成長，金融產業迎來「營運與總體經濟同步成長」的黃金期。

其中，銀行放款持續擴增、利差擴大且財管業務強強滾；壽險業受惠投資型保單銷售熱絡；證券業則在台股量能俱揚下，自結盈餘顯著攀升。

00918成分股中涵蓋的多檔優質金融股（如國泰金、中信金、元大金等）展現強大的獲利防禦與抗震實力。

此外，電子族群中如ABF載板（欣興、南電、景碩）、系統組裝（廣達、緯穎、鴻海）及特化等基本面無虞的標的，也持續有多元題材撐腰。

針對操作策略，郭修誠建議，雖然近期大盤籌碼面較不利、投信持續超買但外資轉賣，導致短線觀望心態濃厚。

但在台股上市櫃公司第四季營運續揚可期、AI新產品陸續上市的保護下，待外資賣超趨緩或轉買超時，台股具備強勁的反彈空間。

建議投資人面對短線震盪無須過度恐慌，不妨透過定期定額或逢低佈局兼具企業獲利實力與高填息特性的00918，精準掌握AI成長與金融防禦雙核心，穩健掌握台股中長線多頭契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 美股 填息 台股

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