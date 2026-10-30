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00410A布局AI兩大關鍵商機！光通訊、液冷散熱升溫…4檔持股受矚目

聯合新聞網／ 綜合報導
主動永豐科技趨勢（00410A）研究團隊看好AI高速傳輸與散熱技術升級，當時公布的前十大持股涵蓋全新、昇達科、奇鋐及健策，聚焦光通訊與液冷散熱供應鏈。聯合報系資料照
主動永豐科技趨勢（00410A）研究團隊看好AI高速傳輸與散熱技術升級，當時公布的前十大持股涵蓋全新、昇達科、奇鋐及健策，聚焦光通訊與液冷散熱供應鏈。聯合報系資料照

AI產業持續推動台灣科技供應鏈升級，但隨著台股來到相對高檔，個股走勢逐漸出現差異，投資機會也不再平均分布。永豐投信指出，台灣受惠於科技產業轉型與實質營收成長，展現高成長、低通膨的經濟優勢，科技相關產業出口表現亦相對突出。在市場漲勢分化之際，主動永豐科技趨勢（00410A）研究團隊認為，掌握產業變化與企業基本面，將是科技股選擇的重要依據。

觀察AI硬體發展，市場需求已不再侷限於GPU等運算晶片。隨著資料中心算力持續提升，高速資料傳輸、光通訊及散熱設備的重要性也跟著增加。00410A研究團隊特別關注光通訊與散熱技術兩大領域，認為相關供應鏈正面臨新一波技術升級機會。

其中，AI資料中心對高速傳輸的要求提高，使磷化銦（InP）成為光通訊產業的重要材料。永豐投信指出，目前相關市場已出現供應趨緊訊號，第四季可能迎來材料價格調漲。從00410A當時公布的前十大持股來看，包括全新與昇達科，均是研究團隊布局相關產業趨勢的標的。

除了資料傳輸，AI伺服器的散熱需求同樣受到關注。隨著高功耗晶片帶來更大的散熱壓力，傳統風冷技術面臨限制，液冷及冷板式散熱方案的重要性逐步提升。00410A公布的前十大持股中，也納入奇鋐與健策，反映研究團隊對伺服器散熱規格升級的關注。

在投資策略方面，永豐投信表示，00410A採取主動選股方式，除了觀察產業前景，也會評估企業營收、毛利率、每股盈餘（EPS）及股票流動性，並依市場變化調整投資組合。

相較於被動追蹤指數的ETF，主動式ETF具備調整持股與權重的彈性，但實際成效仍取決於選股判斷及市場環境；隨AI需求延伸至更多周邊設備，光通訊與散熱供應鏈的基本面變化，也成為00410A後續選股的重要觀察方向。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00410A主動永豐科技趨勢 ETF 光通訊 布局 GPU 昇達科

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