009831布局AI電力與算力！股海老牛看好未來10年商機 補足台股缺口

台股指數站上高檔後震盪加劇，市場焦點正從前期的硬體代工逐步擴散至電力基礎建設與算力變現。

財經專家「股海老牛」在財經影音節目中分析，AI產業前三年是從0到1的建置期，未來十年將進入從1到100的落地爆發期；隨著AI代理人（AI Agent）逐步落實，龐大運算需求引爆缺電壓力，使兼具電力與算力的全球型ETF成為投資人補足台股缺口的核心工具。

股海老牛指出，台股供應鏈雖在晶片製造、先進封裝及伺服器組裝表現亮眼，但從AI產業的「五層蛋糕」來看，台股主要集中在第二、三層，最底層的電力能源基礎建設卻難以在台股買到相關標的。

以海外龍頭為例，全球鈾礦大廠卡梅科（Cameco）自2023年4月以來大漲272%，北美電網管理巨頭伊頓（Eaton）同期漲幅亦達166%，顯示國際資金正大舉湧入受AI用電激增帶動的電力供應鏈。

面對高價概念股漲多難追的難題，股海老牛特別點名富蘭克林華美投信推出的「FT核心AI電力算力（009831）」；他表示，相較於台新美國電力基建（009805）主打老舊電廠更新與公用事業，或是中信電池及儲能（00902）偏重儲能電池，009831是市面上首檔同時涵蓋「算力與電力」雙主軸配置的ETF。

在長線成長動能方面，股海老牛引述數據說明，009831所追蹤的核心AI電力算力指數，自2020年起算至2026年4月的累積報酬率達431%，表現大幅超越科技股指標那斯達克指數近一倍，突顯電力與算力結合的爆發力。 該檔ETF嚴選AI純度超過五成以上的企業，確保營收獲利實質受惠於AI趨勢，並採取四大產業鏈配置：電力供應鏈佔40%、硬體佔20%、平台軟體與多元應用各佔20%，直接將資金引導至產業最賺錢的環節。

檢視其投資組合與風控機制，009831前三大持股囊括卡梅科、伊頓與微軟，整體區域佈局超過六成集中於美國，其餘配置於加拿大、愛爾蘭（各約一成）以及日本與香港等成熟市場。

此外，該檔ETF具備每季定期檢視與汰弱留強機制，並設有單一個股10%的持股上限，能自動將獲利部位分散調節。股海老牛建議，投資人布局AI應放眼全球以補足台股欠缺的電力與軟體版圖，挑選高AI純度的標的並做好攻守配置，才能在長期趨勢中安心抱緊。

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