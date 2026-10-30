00406A 年化配息19% 本月成交日均63.8萬張居冠 規模直逼主動式第二大

台股10月維持高檔震盪格局，ETF市場交易熱度則持續升溫。統計10月以來至10月29日，日均成交量超過10萬張的ETF共有7檔，其中，主動中信台灣收益（00406A）日均成交量達63.8萬張，遙遙領先其他ETF，規模也在10月突破千億元大關，攀升至新台幣1,265.3億元，與主動統一升級50（00403A）差距縮小至不到20億元，今（30）日成交量再度放大，有望超越00403A規模，躍居台灣第二大主動式ETF。

投資專家表示，00406A自6月掛牌以來，在7月就配出令市場驚訝的配息金額，至今已除息三次，每次都有填息，也破除投資人對其產品「左手換右手」的疑慮，同時，每個月穩定配出高息，解決傳統高股息配息不穩定的困境，都是00406A在短短時間內竄紅的原因。

00406A將於11月3日除息，此次配0.138元，以今天盤中價格8.5元計算，換算成年化配息率約19.5%。

另一方面，美國科技巨頭Alphabet公布第3季財報，雖然營收年增25%至1,275.8億美元，Google Cloud營收更年增逾一倍，但整體營收與調整後每股盈餘仍低於市場預期，加上自由現金流轉負，引發投資人對AI鉅額資本支出效益的疑慮，財報公布後Alphabet盤後股價一度重挫逾10%。

隨著市場重新檢視AI投資回報，加上科技股評價已處相對高檔，也使近期台股波動加劇。在震盪行情下，00406A交易持續熱絡，10月29日成交量約79.7萬張，成交金額約71.6億元，顯示市場關注度仍高。

展望後市，00406A經理人張書廷表示，近期市場受到資金面與評價面修正影響，短線指數波動難以避免，但從基本面觀察，AI伺服器、高效能運算（HPC）、先進封裝、ABF載板及高階PCB等產業需求仍持續成長，相關企業獲利展望並未出現明顯改變。

隨著科技權值股累積一定漲幅，市場對企業財報及未來展望的要求也同步提高，一旦成長速度不如預期，可能面臨較明顯的評價修正。因此，後續盤勢可能不再呈現全面齊漲，而是轉為指數高檔震盪、族群快速輪動的格局。

張書廷指出，目前市場較偏向資金面與評價面的修正，而非基本面轉弱。在AI需求持續擴張及企業獲利成長支撐下，若短線受到利率或國際事件影響而拉回，中長期仍可持續關注相關產業投資機會。

整體而言，只要AI資本支出與半導體需求未出現明顯降溫，台股中長線多頭架構仍具基本面支撐；短線則須留意美國科技股走勢、利率政策、外資動向及地緣政治等變數。隨著市場由題材驅動逐步回歸基本面，具備獲利成長、訂單能見度及產業競爭力的企業，仍有機會成為下一階段資金聚焦的方向。

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