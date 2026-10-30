00406A日均成交63.8萬張奪冠！規模衝1265億元 11月3日除息0.138元
台股10月高檔震盪，ETF交易熱度卻持續升溫。統計10月以來至29日，日均成交量超過10萬張的ETF共有7檔，其中主動中信台灣收益（00406A）以63.8萬張居冠，基金規模突破千億元，攀升至1,265.3億元，與主動統一升級50（00403A）的規模差距縮小至不到20億元，主動式ETF規模排名受到市場關注。
00406A自6月掛牌以來，已完成三次除息，據提供資料，三次均順利填息。此次預計11月3日再度除息，每受益權單位配發0.138元，以盤中價格8.5元估算，單次配息率約1.62%，若單純乘以12次，年化配息率約19.5%。不過，年化數字僅為依本次配息推算，並不代表未來每月配息金額或實際投資報酬。
國際市場方面，美國大型科技企業財報與AI資本支出效益持續受到關注。提供資料指出，Alphabet第三季財報公布後，市場對AI投資回收能力出現疑慮，科技股評價面承壓，也使台股近期震盪加劇。00406A交易仍維持熱絡，10月29日成交量約79.7萬張、成交金額約71.6億元。
主動中信台灣收益經理人張書廷表示，近期市場修正主要受到資金面與評價面影響，並非產業基本面全面轉弱。他指出，AI伺服器、高效能運算（HPC）、先進封裝、ABF載板及高階PCB等領域需求仍持續成長，但科技股累積漲幅後，市場對財報與未來展望的要求也同步提高。
張書廷認為，後續台股可能由全面上漲轉向高檔震盪、族群快速輪動，短線仍須觀察美國科技股、利率政策與外資資金動向。對00406A而言，除了交易量與基金規模持續成長，11月3日除息後的價格表現、配息來源及含息總報酬，也將是衡量基金表現的重要指標。
10月以來ETF日均成交量前十名
|股票代號
|股票名稱
|規模(億元)
|日均成交量(張)
|00406A
|主動中信台灣收益
|1265.3
|638,869
|00685L
|群益臺灣加權正2
|890.1
|279,557
|00631L
|元大台灣50正2
|2912.0
|200,978
|00403A
|主動統一升級50
|1284.6
|186,764
|00981A
|主動統一台股增長
|2724.5
|172,355
|009816
|凱基台灣TOP50
|2182.7
|141,750
|0050
|元大台灣50
|25021.4
|124,763
|00415A
|主動群益核心50
|127.8
|72,093
|00919
|群益台灣精選高息
|6366.5
|70,747
|00991A
|主動復華未來50
|699.4
|68,888
資料來源：CMoney，統計至2026/10/29。
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