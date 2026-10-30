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00406A日均成交63.8萬張奪冠！規模衝1265億元 11月3日除息0.138元

聯合新聞網／ 綜合報導
主動中信台灣收益（00406A）10月日均成交量達63.8萬張，規模攀升至1,265.3億元，預計11月3日除息0.138元，依8.5元價格推算年化配息率約19.5%。記者陳正興／攝影
主動中信台灣收益（00406A）10月日均成交量達63.8萬張，規模攀升至1,265.3億元，預計11月3日除息0.138元，依8.5元價格推算年化配息率約19.5%。記者陳正興／攝影

台股10月高檔震盪，ETF交易熱度卻持續升溫。統計10月以來至29日，日均成交量超過10萬張的ETF共有7檔，其中主動中信台灣收益（00406A）以63.8萬張居冠，基金規模突破千億元，攀升至1,265.3億元，與主動統一升級50（00403A）的規模差距縮小至不到20億元，主動式ETF規模排名受到市場關注。

00406A自6月掛牌以來，已完成三次除息，據提供資料，三次均順利填息。此次預計11月3日再度除息，每受益權單位配發0.138元，以盤中價格8.5元估算，單次配息率約1.62%，若單純乘以12次，年化配息率約19.5%。不過，年化數字僅為依本次配息推算，並不代表未來每月配息金額或實際投資報酬。

國際市場方面，美國大型科技企業財報與AI資本支出效益持續受到關注。提供資料指出，Alphabet第三季財報公布後，市場對AI投資回收能力出現疑慮，科技股評價面承壓，也使台股近期震盪加劇。00406A交易仍維持熱絡，10月29日成交量約79.7萬張、成交金額約71.6億元。

主動中信台灣收益經理人張書廷表示，近期市場修正主要受到資金面與評價面影響，並非產業基本面全面轉弱。他指出，AI伺服器、高效能運算（HPC）、先進封裝、ABF載板及高階PCB等領域需求仍持續成長，但科技股累積漲幅後，市場對財報與未來展望的要求也同步提高。

張書廷認為，後續台股可能由全面上漲轉向高檔震盪、族群快速輪動，短線仍須觀察美國科技股、利率政策與外資資金動向。對00406A而言，除了交易量與基金規模持續成長，11月3日除息後的價格表現、配息來源及含息總報酬，也將是衡量基金表現的重要指標。

10月以來ETF日均成交量前十名

股票代號股票名稱規模(億元)日均成交量(張)
00406A主動中信台灣收益1265.3638,869
00685L群益臺灣加權正2890.1279,557
00631L元大台灣50正22912.0200,978
00403A主動統一升級501284.6186,764
00981A主動統一台股增長2724.5172,355
009816凱基台灣TOP502182.7141,750
0050元大台灣5025021.4124,763
00415A主動群益核心50127.872,093
00919群益台灣精選高息6366.570,747
00991A主動復華未來50699.468,888

資料來源：CMoney，統計至2026/10/29。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 除息 ETF 規模 配息 00631L元大台灣50正2 00685L群益臺灣加權正2 00403A主動統一升級50 00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50

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台股ETF 創三個新高

儘管近期台股市場震盪，台股ETF依然大受投資人歡迎。統計至昨（29）日，台股ETF總檔數已攀升至95檔，受益人數超過1,958萬人，規模達8.29兆元等三項指標同步創歷史新高紀錄；其中有11檔規模與受益人同步創高，整體以高息型最受青睞。

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