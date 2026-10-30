00406A日均成交63.8萬張奪冠！規模衝1265億元 11月3日除息0.138元

台股10月高檔震盪，ETF交易熱度卻持續升溫。統計10月以來至29日，日均成交量超過10萬張的ETF共有7檔，其中主動中信台灣收益（00406A）以63.8萬張居冠，基金規模突破千億元，攀升至1,265.3億元，與主動統一升級50（00403A）的規模差距縮小至不到20億元，主動式ETF規模排名受到市場關注。

00406A自6月掛牌以來，已完成三次除息，據提供資料，三次均順利填息。此次預計11月3日再度除息，每受益權單位配發0.138元，以盤中價格8.5元估算，單次配息率約1.62%，若單純乘以12次，年化配息率約19.5%。不過，年化數字僅為依本次配息推算，並不代表未來每月配息金額或實際投資報酬。

國際市場方面，美國大型科技企業財報與AI資本支出效益持續受到關注。提供資料指出，Alphabet第三季財報公布後，市場對AI投資回收能力出現疑慮，科技股評價面承壓，也使台股近期震盪加劇。00406A交易仍維持熱絡，10月29日成交量約79.7萬張、成交金額約71.6億元。

主動中信台灣收益經理人張書廷表示，近期市場修正主要受到資金面與評價面影響，並非產業基本面全面轉弱。他指出，AI伺服器、高效能運算（HPC）、先進封裝、ABF載板及高階PCB等領域需求仍持續成長，但科技股累積漲幅後，市場對財報與未來展望的要求也同步提高。

張書廷認為，後續台股可能由全面上漲轉向高檔震盪、族群快速輪動，短線仍須觀察美國科技股、利率政策與外資資金動向。對00406A而言，除了交易量與基金規模持續成長，11月3日除息後的價格表現、配息來源及含息總報酬，也將是衡量基金表現的重要指標。

10月以來ETF日均成交量前十名

股票代號 股票名稱 規模(億元) 日均成交量(張) 00406A 主動中信台灣收益 1265.3 638,869 00685L 群益臺灣加權正2 890.1 279,557 00631L 元大台灣50正2 2912.0 200,978 00403A 主動統一升級50 1284.6 186,764 00981A 主動統一台股增長 2724.5 172,355 009816 凱基台灣TOP50 2182.7 141,750 0050 元大台灣50 25021.4 124,763 00415A 主動群益核心50 127.8 72,093 00919 群益台灣精選高息 6366.5 70,747 00991A 主動復華未來50 699.4 68,888

資料來源：CMoney，統計至2026/10/29。

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