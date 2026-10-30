00406A投入65萬月配息1萬！年化配息率18.5％藏盲點 女子：高配息不等於高報酬

投入65萬月領1萬？先搞懂配息從哪裡來

最近看到一篇介紹主動中信台灣收益（00406A） 的文章，標題寫著「只要投入65萬就能月領1萬」，搭配年化配息率18.5%，看起來真的非常吸引人。但女子看到這種數字，第一個反應不是「好多喔」，而是想問：這1萬元到底從哪裡來？真的代表每個月賺1萬元嗎？

先說，按照10/29收盤價8.95元、每股配息0.138元計算，買73張確實需要約65.34萬元，也能依這次配息金額領到約1萬元。問題是，把單次配息乘以12，不代表未來每個月都能領這麼多，更不代表一年能賺18.5%。

掩護性買權不是免費的午餐

00406A結合主動選股、掩護性買權（Covered Call）與期貨操作，其中掩護性買權的原理，就是持有股票的同時賣出買權，收取權利金，但代價是可能放棄部分未來上漲的收益。

假設股票原本100元，女子收取3元權利金，承諾對方可以110元買走。如果股票只漲到105元，女子多賺3元當然很開心；但如果漲到130元，原本可以參與的部分漲幅，就因為選擇權契約而放棄了。

所以這種策略不是憑空創造高報酬，而是拿未來可能的上漲空間，交換現在的現金流。遇到盤整市場可能有優勢，但遇到強勢多頭，反而可能落後單純持有股票的策略。

配息18.5% 不代表報酬18.5%

女子覺得這才是最重要的觀念。ETF配息後，淨值原則上會扣除相應金額，真正有沒有賺錢，要看領到的配息加上剩下的資產。

假設投入65萬元，一年真的領到12萬元配息，但最後ETF部位只剩50萬元，總資產加起來只有62萬元，實際上還是虧損3萬元，不是賺了12萬元。

而且00406A成立時間還不長，目前沒有足夠的長期績效可以觀察。女子之前拿美股QQQ跟採用選擇權策略的QQQI比較，就是想說明：高配息策略可以創造現金流，但不保證能創造更高的總報酬。

女子觀點

女子一直不反對高配息商品，退休族需要定期現金流，本來就可以有不同選擇。但如果還在30歲、40歲累積資產的階段，女子自己還是比較偏好能夠充分參與市場成長的市值型ETF，而不是為了每個月領到漂亮的配息，先放棄部分未來可能的獲利。

回到這篇文章，女子覺得真正需要提醒的，不是65萬元能不能領到1萬元，而是這個配息水準能維持多久？配息來源是什麼？基金的含息總報酬率又是多少？

尤其00406A才成立幾個月，現在就拿一次配息推算未來一整年的現金流，女子覺得真的太早了。

配得出來，不代表賺得出來。投資最後比的不是每個月領多少，而是領到的配息加上剩下的資產，究竟有沒有增加。

這才是女子認為投資人真正應該關心的事情。

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