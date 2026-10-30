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0050跌越兇買越多？專家點「ETF汰弱留強、散戶卻相反」：攤平抱宏達電慘賠9成

聯合新聞網／ 玩股網
0050能大跌續買，關鍵在於指數成分會汰弱留強；但個股若缺乏換人機制，盲目攤平可能把輸家抱到深套，投資人應先檢查買進理由與風險條件。台股示意圖。 聯合報系資料照
0050能大跌續買，關鍵在於指數成分會汰弱留強；但個股若缺乏換人機制，盲目攤平可能把輸家抱到深套，投資人應先檢查買進理由與風險條件。台股示意圖。 聯合報系資料照

這幾年很多投資人開始買ETF，也養成一個很好的習慣：市場大跌不要慌，有錢就繼續買。

從結果來看也還不錯，2022年台積電接近腰斬，2025年關稅戰台股跌了快三成，大跌繼續買進0050的人，後來都挺滋潤的。

但大跌加碼的這套邏輯，在ETF上可以運作，個股呢？這兩件事看起來一樣，結果可以差非常多，為什麼？

因為個股是個股，但你買0050，買的是一套會汰弱留強的機制。0050挑的是台灣市值最大的50家公司，每一季檢查一次。

一家公司越來越弱，市值變小，它在0050裡面佔的比例就跟著變小；弱到掉出前60名，就直接被踢出去，換一家更強的替補進來，就算是股王，也得遵守一樣的規矩。

0050強者恆強的祕密：一套會自動換人的機制

2011年4月，當時股王宏達電收在1300，很多人覺得這家公司太強了，跌下來就是撿便宜。但如果你在高點回檔25%，大約1000元的位置買一張。

腰斬到500的時候再加碼，200、100都加碼，這四張宏達電本金大約180萬。15年後，宏達電現在四十幾塊，這四張剩不到17萬，賠掉九成多。

0050在2003年上市，肯定也納入過宏達電。但隨著宏達電一路跌，0050裡佔比也越來越小。2015年9月，宏達電市值只剩三百多億，直接被踢出0050，納入儒鴻。

過程中，0050也有跟著宏達電跌一段，而且每季才檢查一次，變動不算快，但宏達電越跌，佔的比例越小，對整體的傷害也就越小。

宏達電不是特例。把範圍拉到美國，你會看到一件更有意思的事。

美國大盤從1980年到現在，含息報酬漲了將近兩百倍，也不是所有個股都雨露均霑。

摩根大通研究，從1980年到2014年，這34年內曾進入羅素3000指數的13000檔股票。

其中；真正成為極端贏家的，只有7%左右，其他約四成曾經從高點跌掉七成以上，後來也沒有明顯站回來；三分之二的股票跑輸大盤。

《致富心態》的作者Morgan Housel直接總結：整個指數幾乎所有的報酬，都是這少數7%的超級贏家帶來的。

市值型ETF真正厲害的地方，不是它買的每家公司都會賺錢，而是你不必事先猜出誰會成為那7%，反正贏家一路上漲，權重自然越來越大。

你只要沒有離開這份名單，下一個台積電、蘋果或輝達真的出現的時候，你自然就會持有它。

ETF機制汰弱留強 散戶自幹反向操作

但一般散戶自己買股票，是怎麼做的？很多人以為最常犯的錯，是跌下來一路加碼，加到把所有錢都押進去。

其實更常見的是，帳戶裡本來好幾檔持股，為了追求確定性，賺錢的很快就落袋為安；賠錢的不甘心停損，甚至為了規避損失，跌了還補一點，希望把成本拉低。

所以手很自然就往賣贏家、留輸家那邊走。幾年以後，真正的贏家早就全部落袋了，帳戶裡留下來的，都是當年捨不得認錯的爛股票。這剛好跟市值型ETF完全反過來。

ETF在做汰弱留強，投資人自己卻在做汰強留弱。

講到這裡你可能會想，那個股就不能越跌越買嗎？

還是可以，但前提是你能自己運作ETF的汰弱留強機制。這幾年我的持股部位就換掉過一檔個股，原本是台灣某個細分產業的龍頭，我買的時候它配息穩、每年都在成長。

後來成長停掉了，獲利跟配息都沒有再往上。雖然公司也沒轉壞，但不代表它還符合我當初買它的條件，還是把它換掉。

我同時重倉台積電，之前說過，台積電佔我長線部位超過三成。

一檔股票佔我部位這麼大，我就一定得確認：這次跌，是市場都一起修正、是賺錢速度暫時緩下來、還是永久變差了？

這次法說剛好有一個例子。台積電第三季毛利率66.4%，比第二季掉了一個多百分點。只看數字你會小緊張一下，但台積電的報告寫得很清楚，主要是2奈米剛開始量產拉低的。

新製程剛量產，良率還在爬、折舊又重，本來就會這樣，第四季毛利率指引也還是給65%到67%。這跟被對手逼著降價掉下來的毛利率，是兩碼子事。

那什麼情況我會停下來？有兩組條件：

毛利率連續兩季低於60%，或是公司給的毛利率指引低於58%。

公司對未來成長的指引明顯轉弱，或是資本支出連續下修。

目前毛利率66%，也沒有下修成長指引跟資本支出，離這兩組條件都還很遠。而且重新評估不等於當天全部賣掉。只是檢查當初買進台積電的那些前提，有沒有哪一個已經變了。

財報沒轉壞 好股票也可能得考慮脫手

其實最難判斷要不要賣掉股票的是另一種情況：財報還沒壞，客戶習慣可能先變了，之後就開始從上升趨勢轉為下降趨勢。

Netflix就是這樣，財報顯示第三季營收年增12%，營業利益率三成五，財報並沒有明顯壞掉。但我評估Netflix未來很可能被AI打趴。

Netflix今年前九個月花在內容上的現金就快150億美元，一年下來差不多兩百億，做的是精品內容。AI短劇卻可能用非常低的成本，快速做出大量一兩分鐘的內容，很多還免費讓你一直看。

研究機構Omdia的資料，去年第四季在美國的手機上，短劇App ReelShort的使用者每天看36分鐘，比Netflix手機用戶的25分鐘還長。

雖然ReelShort用戶約Netflix的十分之一，但黏著度高。

這非常符合創新者的窘境裡面講到的情況，通常破壞性創新剛出現的時候，產品都沒有原來的精品好。但它會便宜很多、方便很多，而且量很大。

AI短劇現在就是這樣，很多AI短劇都直接可以免費看，沒有門檻，它不需要立刻取代Netflix，只要每天從Netflix手上搶走十幾分鐘，就可能慢慢改變整個市場。

Netflix當年就是挑戰百視達的那個大衛，但當大衛自己也變成巨人以後，下一個大衛就可能冒出來。你手上如果有這種財報還好、但客戶習慣可能在變的股票，越跌越買就要更小心。

那如果你手上現在就有一檔被套的個股，正在想要不要攤平呢？先靜下心來想想：如果今天你手上沒有這檔股票，面對市場上所有可以選擇的標的，你還會優先用現在的價格買它嗎？

如果答案是否定的，你卻還是想加碼，很可能只是因為人會高估自己持有商品的價值。

那如果你不是因為持有這檔股票所以願意加碼，而是我真的看好他，你也還要再檢查現在的部位有多大、原本的買進理由是不是仍然成立，還有如果再跌五成，你會不會被迫離場。

攤平之前 先把持股分成三類

你接下來要做什麼？打開帳戶，把持股分類：0050這種大盤型ETF、主題型或產業型ETF、個股。不要再用一句「長期投資不要管」處理全部。

大盤型ETF有自動汰弱留強的機制，長期下跌的時候可以照原先規劃加碼；但還是要知道它追蹤什麼指數、持股是不是過度集中，以及這筆錢會不會在低點被迫拿出來用。

個股要加碼之前，先回答三個問題：當初買它，是為了什麼成長？現在有什麼證據證明理由還在？出現什麼變化，我就會停止加碼或換掉？

重倉在順的時候可以賺得多，但遇到逆風期壓力也會很大，所以加碼前先算一下。

假設你總資產500萬，台積電200萬，佔四成，這時候台積電腰斬，你總資產少100萬，兩成。你從別的部位再挪100萬加碼，台積電變300萬，佔六成，同樣腰斬，總資產就少150萬，三成。

少兩成你可能還好，少三成呢？壓力會大很多。

如果你沒有時間自己建立汰弱留強的規則，就讓大盤型ETF替你換人；如果要自己挑個股，就先把加碼、停止加碼跟換股的條件寫清楚，像我的冷門股策略就是先把換股條件寫死，跌下來才敢放心買。

跌本身不會告訴你該買還是該賣。ETF的優勢，是有制度替你淘汰輸家、留下少數真正的大贏家；買個股的人如果你自己建立同樣的機制，其實要越跌越買也是可以的，照策略走就是了。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：同樣大跌加碼，0050 能持續買進，個股卻注定越攤越腳麻？價格再甜，規則優先！

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050 宏達電 ETF 台積電

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