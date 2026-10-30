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00935報酬近93％狠甩0052！同投10萬元差2.7萬 台積電權重成關鍵
同樣投資台股科技型ETF，報酬表現卻可能差距不小。理財影音創作者「想退休的莎莉」分享，今年以來截至10月22日，富邦科技（0052）含息報酬率約66%，野村臺灣新科技50（00935）則接近93%。若以年初一次投入10萬元試算，0052資產約增至16.6萬元，00935則達19.3萬元，兩者相差約2.7萬元。
想退休的莎莉指出，兩檔ETF績效差異與選股邏輯有關。0052從台灣50指數及中型100指數成分股中挑選科技股，台積電持股比重較高；00935則從全體上市櫃公司中，依研發投入、獲利能力及股價動能等指標，篩選50檔科技股，配置方式有所不同。
由於00935的台積電權重相對較低，能將更多資金分配至其他科技公司。想退休的莎莉分析，當市場資金輪動、其他科技股接棒上漲時，00935便可能展現較強的報酬表現；反之，若行情重新由台積電主導，兩檔ETF的相對績效也可能改變。
想退休的莎莉認為，今年的績效差距顯示，科技型ETF並非「含積量」越高，報酬就一定越好。
除了比較台積電持股比重，投資人也應了解ETF其餘資金配置在哪些企業，以及不同選股策略在市場輪動時可能產生的影響。
◎本文獲 想退休的莎莉 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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