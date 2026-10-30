00935報酬近93％狠甩0052！同投10萬元差2.7萬 台積電權重成關鍵

投資人永遠處於被市場黑天鵝賞巴掌的劣勢，一堆專家網紅後知後覺與事後諸葛的分析都是毫無意義（收割韭菜倒是可以）。 投資久了都知道在詭譎難測面目可憎的市場巨獸面前，投資人唯一的自救之道就是黏在市場上，市場就會化身為忠誠威猛的赤兔馬！ 如何黏在市場上？ 唯有利用指數化投資買下整個股票市場，當你成為市場的騎手就能賺到日行千里的市場神駒長期向上的總報酬外加複利。 然而，市場先生的神力也是有等級差別，0050就像是天方夜譚的戒指精靈，神力依舊遠不及神燈精靈，而009826就是神燈精靈，神力無遠弗屆囊括一切。 所以投資人要買就該買全世界股票009826而非單一國家0050，也可以避開台灣單一國家地緣政治與科技產業過度集中的風險。 至於分散全世界的009826近月績效為何大勝集中投資的0050達到5%？ 不用探討原因，反正結果就是如此，再多的研究還是徒勞無功，投資人永遠無法預測明天的市場走勢，何必浪費時間呢？ 未來數週或數月，009826是否仍贏過0050？也不用去推測，因為再怎麼計算的勝率都是1/2，不是贏就是輸！

2026-10-30 08:34