009826抗跌大勝0050！單月贏5% 存股達人：分散風險不猜走勢才是真贏家

抗跌神力讓009826近月績效大勝0050

投資人永遠處於被市場黑天鵝賞巴掌的劣勢，一堆專家網紅後知後覺與事後諸葛的分析都是毫無意義（收割韭菜倒是可以）。

投資久了都知道在詭譎難測面目可憎的市場巨獸面前，投資人唯一的自救之道就是黏在市場上，市場就會化身為忠誠威猛的赤兔馬！

如何黏在市場上？ 唯有利用指數化投資買下整個股票市場，當你成為市場的騎手就能賺到日行千里的市場神駒長期向上的總報酬外加複利。

然而，市場先生的神力也是有等級差別，0050就像是天方夜譚的戒指精靈，神力依舊遠不及神燈精靈，而009826就是神燈精靈，神力無遠弗屆囊括一切。

所以投資人要買就該買全世界股票009826而非單一國家0050，也可以避開台灣單一國家地緣政治與科技產業過度集中的風險。

至於分散全世界的009826近月績效為何大勝集中投資的0050達到5%？

不用探討原因，反正結果就是如此，再多的研究還是徒勞無功，投資人永遠無法預測明天的市場走勢，何必浪費時間呢？

未來數週或數月，009826是否仍贏過0050？也不用去推測，因為再怎麼計算的勝率都是1/2，不是贏就是輸！

投資人在市場中實戰只需要記得一件事：「做正確的事情！」

不看某商品的過去表現多火熱，也不管它有多熱門，更要忽略券商網紅利用自身演技的推薦多麼炫目悅耳，投資人只要記得投資的基本原則：「市場永遠無法預測！每天都是重新洗牌！分散分散分散分散！持續買進長期持有！」

只要理解並實際運用這些原則在金融市場，你的長期報酬率已經勝過99%市場上汲汲營營的專家投資人了，所以009826貝萊德世界股票是很利益投資人的寶物！

入寶山可不能空手而回，持續買進長期持有009826，將賺錢的任務交給市場，自己好好專注本業、用心生活，假以時日，本業、生活、投資都兼顧，真正三贏的人生勝利組！

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