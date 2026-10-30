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國泰00830分割投票 啟動

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

在投資市場聚焦AI與半導體之際，全台唯一直接追蹤美國費城半導體指數的國泰費城半導體（00830）的分割案進入受益人會議表決程序，將於今（30）日上午7時開放電子投票，至11月16日晚上11時59分截止，並於11月19日召開受益人會議，若議案通過，可望降低單位投資門檻。

美股重量級AI財報周與美國聯準會（Fed）利率決議雙重驅動市場，美股四大指數28日收高，半導體與AI基礎建設族群表現尤其強勢。國泰費城半導體經理人李翰林表示，科技巨頭財報的觀察重點，除雲端營收能否延續成長，龐大的AI基礎建設支出，能否轉化為營收與現金流，更是熱議焦點。

對半導體產業而言，雲端業者的資本支出規劃、運算需求及資料中心建置進度，是評估後續訂單與獲利的重要線索，國泰費城半導體透過追蹤費城半導體指數，提供投資人參與半導體供應鏈管道，亦留意產業景氣循環、企業支出調整及市場波動。

從投資參與情況來看，國泰費城半導體今年初以來，規模與受益人數雙雙翻倍；截至22日，資產規模成長156.04%，受益人數增幅亦達135.2%，增加逾11萬名受益人，顯示參與半導體產業布局的投資人持續增加。

李翰林表示，若議案通過，分割後持有單位數將增加、每單位淨值相對應降低，讓投資人能以較小金額布局及調整部位；分割本身不會改變ETF投資內容，在不考慮市場價格波動等因素下，持有總價值不會因分割而改變。

國泰投信整理兩大常見問答，協助受益人掌握重點。

問題一：什麼是ETF分割？有什麼好處？

答：ETF分割是將原有受益權單位按比例拆分，讓持有單位數增加、每單位淨值降低，在不考慮市場價格波動等因素下，持有總價值不會因分割而改變，分割可降低買進一張所需的金額，讓投資門檻更親民，方便投資人依預算調整部位。

問題二：國泰費城半導會分割成幾股？

答：若議案通過，將以11月19日受益人會議當日的淨值為基準，採分割後每單位淨值不低於初次發行價格15元的最大整數倍，決定分割倍數。此次分割計畫預估採取一拆五或一拆六的方式進行，實際分割倍數仍須依受益人會議決議及後續公告為準。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國泰 投票 財報

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