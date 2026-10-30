聽新聞
0:00 / 0:00

半導體族群 人氣不墜

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

AI投資浪潮延續，隨近期科技與半導體財報密集登場，市場關注焦點也逐步從AI需求是否強勁，進一步轉向企業資本支出、訂單能見度及獲利能否持續獲得驗證。同時，科技及創新主題主動式ETF資金動向亦呈現分化，半導體相關投資題材持續受到市場關注，多檔ETF受益人增溫。

根據證交所資料，截至22日，主動安聯亞半導體ETF（00412A）規模達72億元，較前一周增加6億元；受益人數則單周增加4,517人至34,553人、增幅15%，規模與投資人數同步成長。同期間主動群益科技創新受益人數增加4,114人，主動永豐科技趨勢增加2,421人。

主動安聯亞半導體ETF經理人蕭惠中表示，AI帶動的科技投資浪潮仍在持續，但投資機會已不僅侷限於GPU等運算晶片，而逐步向HBM、DRAM、NAND、先進封裝、半導體設備及資料中心基礎建設等供應鏈環節延伸。

最新企業財報亦持續提供基本面驗證。記憶體大廠SK海力士28日公布第3季財報，受惠AI記憶體需求成長帶動主要產品價格上升，第3季營收及營業利益均創歷史新高；產品方面，伺服器DDR5銷售明顯增加，HBM4開始放量出貨。公司並預期，HBM4將自第4季起成為主流產品。此趨勢顯示，AI基礎建設投資正由運算能力向記憶體與資料中心相關供應鏈深化，市場後續觀察重點也將從單純追蹤AI需求，轉向資本支出能否延續，以及設備、記憶體與先進製程相關需求能見度。

蕭惠中表示，亞洲在全球半導體產業鏈中涵蓋多項關鍵環節。展望後市，可從三方向觀察半導體投資機會：首先，AI投資持續向供應鏈縱深擴散，投資版圖由運算晶片向記憶體、封裝及設備延伸。其次，HBM與高階伺服器記憶體成為AI硬體升級重要環節，記憶體大廠最新財報顯示HBM4出貨開始放量；第三，市場將更重視資本支出、訂單能見度與獲利表現。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政表示，隨著國際大廠陸續推出AI代理人將帶動更多算力需求，有望推動CSP續添資本支出。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日半導體鏈 分批承接

百億級ETF半導體夯 幾乎包辦今年來績效前五強

台積電Q3每股賺29.43元！AI帶動半導體擴產 00891含積量39.9％受矚目

台股科技基金 逢低買

相關新聞

台股ETF 創三個新高

儘管近期台股市場震盪，台股ETF依然大受投資人歡迎。統計至昨（29）日，台股ETF總檔數已攀升至95檔，受益人數超過1,958萬人，規模達8.29兆元等三項指標同步創歷史新高紀錄；其中有11檔規模與受益人同步創高，整體以高息型最受青睞。

摩根二檔新產品 鎖定歐日

海外月配息ETF再添新兵，摩根投信將推出摩根日本鑫收益主動式ETF（00421A）、摩根歐洲鑫收益主動式ETF（00422A），為全台首檔聚焦在日本股票、歐洲股票型月配息的主動式ETF，且搭配掩護性買權策略，提供投資人在台股之外，兼顧成長與收益選擇。

國泰00830分割投票 啟動

在投資市場聚焦AI與半導體之際，全台唯一直接追蹤美國費城半導體指數的國泰費城半導體（00830）的分割案進入受益人會議表決程序，將於今（30）日上午7時開放電子投票，至11月16日晚上11時59分截止，並於11月19日召開受益人會議，若議案通過，可望降低單位投資門檻。

金融股撐盤…高含「金」量商品 韌性強

Google財報利空衝擊，台股昨（29）日短線賣壓湧現，電子族群遭無差別拋售，反觀金融股逆勢撐盤，因受惠股市多頭帶來的資本利得，以及資金緊俏推升利差，獲利挑戰新高，成為台股的定海神針，「高含金」ETF在震盪中抗震韌性，其中，元大MSCI金融以及統一台灣高息動能更是再度改寫收盤新高價。

半導體族群 人氣不墜

AI投資浪潮延續，隨近期科技與半導體財報密集登場，市場關注焦點也逐步從AI需求是否強勁，進一步轉向企業資本支出、訂單能見度及獲利能否持續獲得驗證。同時，科技及創新主題主動式ETF資金動向亦呈現分化，半導體相關投資題材持續受到市場關注，多檔ETF受益人增溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。