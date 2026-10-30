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摩根二檔新產品 鎖定歐日

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

海外月配息ETF再添新兵，摩根投信將推出摩根日本鑫收益主動式ETF（00421A）、摩根歐洲鑫收益主動式ETF（00422A），為全台首檔聚焦在日本股票、歐洲股票型月配息的主動式ETF，且搭配掩護性買權策略，提供投資人在台股之外，兼顧成長與收益選擇。

台灣主動式ETF市場快速成長，投資配置卻有過度集中現象。根據投信投顧公會統計，截至9月底，全台主動式ETF規模已達9,947.31億元，其中聚焦台股的主動式ETF規模占比達83%，多數投資人已面臨資產過度集中的風險。

摩根投信董事長唐德瑜表示，看準投資人追求成長與收益的需求，同時也希望平衡資產配置的風險，摩根投信推出摩根收益傘型基金之摩根日本鑫收益主動式ETF（00421A）以及摩根歐洲鑫收益主動式ETF（00422A），預定11月16日開始正式募集。

展望後市，這兩檔ETF基金經理人吳昱聰表示，今年下半年以來，日本與歐洲的資金動能明顯提升，背後關鍵在於同時受惠「AI紅利」、「政策紅利」與「轉型紅利」三大力量。

吳昱聰表示，在政策紅利部分，日本雖面臨人口老化與缺工的挑戰，但機器人與自動化等日本當地的企業，反而受惠此一趨勢的投資商機；類似的狀況同樣也出現在歐洲，比如受到俄烏戰爭的影響，歐洲在國防與能源等戰略議題上也開始面臨自主性的挑戰，但也正因為如此，歐洲的國防、電力、基礎建設、能源等產業，也開始愈來浮現愈多投資機會，並反映在相關股票的股價表現上。

在轉型紅利部分，無論是東京證交所推動的企業治理改革、對民眾投入股市的賦稅優勢，甚至是歐洲央行進入的升息循環與銀行重組，都有助企業進行評價重估，以吸引長線的資金流入。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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