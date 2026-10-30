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台股ETF 創三個新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
規模、受益人數同創高的台股ETF
規模、受益人數同創高的台股ETF

儘管近期台股市場震盪，台股ETF依然大受投資人歡迎。統計至昨（29）日，台股ETF總檔數已攀升至95檔，受益人數超過1,958萬人，規模達8.29兆元等三項指標同步創歷史新高紀錄；其中有11檔規模與受益人同步創高，整體以高息型最受青睞。

11檔規模與受益人同步創高的台股ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、群益半導體收益、主動群益核心50、台新AI優息動能、凱基台灣TOP50、主動摩根台灣鑫收、玉山市值動能50、元大科技市值、主動國泰動能高息、台新臺灣IC設計及主動中信台灣收益。

群益台灣精選高息ETF暨群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。大盤接下來投資難度更高，高低震盪將更頻繁，投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。

此外，台灣作為AI產業關鍵供應鏈，不論是先進代工、封裝等半導體電子產業相關供應鏈營運有望持續受惠，結合半導體科技產業成長前景的高股息ETF除具低波動特性、可兼顧收益需求，還有AI熱潮所帶來的潛在資本利得可期，因此成為現階段資金配置的最佳選擇。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，台、美股本周陸續有科技巨頭公布財報，除獲利表現，資本支出與現金流也是市場關注焦點，這也成為近期引發市場震盪的核心議題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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