金融股撐盤…高含「金」量商品 韌性強

Google財報利空衝擊，台股昨（29）日短線賣壓湧現，電子族群遭無差別拋售，反觀金融股逆勢撐盤，因受惠股市多頭帶來的資本利得，以及資金緊俏推升利差，獲利挑戰新高，成為台股的定海神針，「高含金」ETF在震盪中抗震韌性，其中，元大MSCI金融以及統一台灣高息動能更是再度改寫收盤新高價。

根據CMoney統計至29日，10月來加權指數下跌3.2%，連帶整體台股ETF下跌3.4%，不過，以個別台股ETF表現來看，漲幅前十強都有3%之上，類型集中在高含金量以及反向ETF上。

依序為元大MSCI金融6.5%、統一台灣高息動能5.6%、復華富時高息低波4.9%、永豐優息存股4.7%、元大台灣高息低波4.6%、元大台灣50反1的4.01%、富邦臺灣加權反1的3.4%、國泰臺灣加權反1的3.2%、群益臺灣加權反1的3.19%、群益台灣精選高息3.11%。

法人分析，金融股受惠AI成長的趨勢顯著，包括自營投資收益、證券經紀業務、銀行存放款業務，以及手續費收入增加等，並非僅為資金輪動下的補漲角色，而是高度參與市場上漲行情。

金融股從被視為行情「最後一棒」，轉為推升台股市值重要力量，具備產業獲利支撐加上合理估值配置價值，今年台灣GDP成長表現亮麗，2027年景氣展望依舊樂觀下，金融業是景氣上升階段主要受惠者，投資人可透過金融相關ETF配置。

統一台灣高息動能經理人林良一表示，台股日前挑戰5萬點未果，高檔拉回後市場信心尚未回溫，加權指數在季線附近拉鋸。目前盤面類股輪動快速，資金對高估值電子股態度保留。外資籌碼對台股持續調節，金融類股反成撐盤要角，公股金控股價創高，為大盤提供防禦力道。高息類ETF下半年因配置金融類股或有著墨，反在市場波動放大之際，提供另一種穩健的選擇。

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