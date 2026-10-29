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摩根「鑫收益」再進階！日、歐股月配息ETF雙登場

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根29日舉行記者會，摩根00421A、00422A聚焦AI、政策、轉型三大紅利。記者崔馨方／攝影
摩根29日舉行記者會，摩根00421A、00422A聚焦AI、政策、轉型三大紅利。記者崔馨方／攝影

台灣主動式ETF市場快速成長，但投資配置卻出現過度集中的現象。根據投信投顧公會統計，截至2026年9月底，全台主動式ETF規模已達9,947.31億元，其中聚焦台股的主動式ETF規模占比達83%，顯示多數投資人已面臨資產過度集中的風險。

摩根投信董事長唐德瑜表示，看準本地投資人追求成長與收益的需求，同時也希望平衡資產配置的風險，摩根投信推出摩根收益傘型基金之「摩根日本鑫收益主動式ETF（00421A）」以及「摩根歐洲鑫收益主動式ETF（00422A）」。

這兩檔主動式ETF，不僅為全台首檔聚焦在日本與歐洲股票型月配息的主動式ETF，且搭配掩護性買權策略，希望提供投資人兼顧成長與收益的全新選擇。

00421A及00422A基金經理人吳昱聰表示，今年下半年以來，日本與歐洲的資金動能明顯提升，背後關鍵在於同時受惠「AI紅利」、「政策紅利」與「轉型紅利」三大力量。

以AI紅利為例，隨著美國科技巨頭持續擴張AI基礎建設，日本半導體材料與設備供應鏈持續受惠；歐洲則迎來資料中心、電力基建與雲端連接需求爆發，預估相關AI基礎設施需求規模將上看3,000億美元。

吳昱聰表示，在政策紅利部分，日本雖面臨人口老化與缺工的挑戰，但像機器人與自動化等日本當地的企業，反而可以在這樣的趨勢下迎來投資商機；類似的狀況同樣也出現在歐洲，比如受到俄烏戰爭的影響，歐洲在國防與能源等戰略議題上也開始面臨自主性的挑戰，但也正因為如此，歐洲的國防、電力、基礎建設、能源等產業，也開始充斥愈來愈多的投資機會，這一切都已反映在相關股票的表現上。

在轉型紅利部分，無論是東京證交所推動的企業治理改革、對民眾投入股市的賦稅優勢，甚至是歐洲央行進入的升息循環與銀行重組，都有助於企業進行評價重估，以吸引長線的資金流入。

吳昱聰補充，相較於過去長期低利率環境，日本及歐洲近年進入利率正常化階段，有助銀行淨利息收入改善，加上銀行整併提升經營效率，為金融類股帶來新的成長契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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