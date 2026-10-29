美國科技巨頭砸錢、亞洲供應鏈接單！00420A聚焦台日韓AI成長機會

面對科技股投資挑選的難題，野村投信在最新影音內容中指出，科技投資思維已經迎來「版本更新」，投資人應從過往聚焦美國品牌的「1.0時代」，升級至著眼亞洲關鍵技術的「2.0時代」。

野村投信分析，在過往PC與智慧型手機的1.0時代，產業主要利潤多數掌握在美國品牌端；然而進入AI的2.0時代，從晶片、記憶體到伺服器等硬體核心關鍵技術，已全數集中在亞洲供應鏈手中。統計數據顯示，自2023年AI浪潮爆發以來，台灣、南韓甚至日本等地的股市報酬表現，早已大幅反超美股。

針對亞洲科技股漲勢超越美股的主因，野村投信說明，核心關鍵在於全球「AI算力嚴重不足」。美國各大科技巨頭每年投入數千億美元的龐大資本支出，這些實質資金最終全數轉化為流向亞洲供應鏈的實質訂單，帶動亞洲科技實力全面受到市場高度重視。

野村投信建議，投資人若想精準卡位科技2.0的長線紅利，切勿盲目猜測選股，可關注主動野村亞洲科技（00420A），透過主動式ETF的靈活選股策略，全面掌握亞洲關鍵科技供應鏈的成長契機。

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