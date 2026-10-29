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009831今掛牌！AI投資從算力延伸至電力 40％布局能源供應鏈

聯合新聞網／ 綜合報導
FT核心AI電力算力（009831）於今日掛牌，以40%比重配置電力供應鏈，並結合AI硬體、軟體及應用領域，布局算力擴張與能源需求成長趨勢。記者曾原信／攝影
FT核心AI電力算力（009831）於今日掛牌，以40%比重配置電力供應鏈，並結合AI硬體、軟體及應用領域，布局算力擴張與能源需求成長趨勢。記者曾原信／攝影

全球AI投資熱潮持續延燒，但市場焦點正從過往單純的晶片、伺服器與硬體建置，進一步擴散至電力供應與AI應用變現領域。法人指出，AI產業已正式邁入下半場，投資人除了關注算力擴張，更需檢視手中的投資部位是否涵蓋電力、軟體與終端應用等商機。

看準AI投資趨勢向電力與算力雙軌延伸，富蘭克林華美投信推出的FT核心AI電力算力（009831）於29日以每股10元發行價正式掛牌交易。

該檔ETF主打打破過去僅重押AI硬體的框架，將整體產業鏈拆解為四大領域並採固定比例配置，其中電力供應鏈佔40%，硬體、軟體與AI應用則各佔20%。

在投資範圍方面，009831囊括發電、電網、核能、能源配送、資料中心基礎建設，同時涵蓋GPU、AI伺服器、雲端平台、企業AI、AI代理人（AI Agent）與機器人等多元題材。

富蘭克林華美投信分析，過去台股市場的AI投資多數高度集中在半導體、伺服器與電子代工；然而，AI下一階段的成長關鍵，除了算力持續擴張之外，更取決於電力供應能否支撐資料中心的龐大需求，以及各項AI服務能否實質轉化為企業獲利。

009831透過「4：2：2：2」的資產配置結構，有助於投資人補齊台股過去在AI電力與軟體應用板塊上的布局缺口。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009831FT核心AI電力算力 ETF 富蘭克林華美投信 能源

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