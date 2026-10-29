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韓國AI不只三星、SK海力士！009833布局在地供應鏈 資本支出上看150兆韓元

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國AI產業投資動能由記憶體龍頭延伸至半導體設備與HBM供應鏈，野村韓國科技30（009833）聚焦韓國科技企業及相關產業發展。記者許正宏／攝影
韓國AI產業投資動能由記憶體龍頭延伸至半導體設備與HBM供應鏈，野村韓國科技30（009833）聚焦韓國科技企業及相關產業發展。記者許正宏／攝影

市場研究韓國AI產業投資，多數人目光往往僅聚焦在三星SK海力士兩大記憶體巨頭。野村投信近日在官方影音內容中指出，投資人佈局韓國AI題材，除了關注兩大龍頭外，更應重視爆發潛力十足的韓國在地供應鏈

野村投信表示，隨著三星與SK海力士積極擴產，資本支出預估將由75兆韓元大幅衝上150兆韓元。在兩大龍頭帶動下，韓國在地供應鏈扮演著舉足輕重的關鍵角色，從半導體前段設備、高頻寬記憶體（HBM）封裝測試，一路延伸至高階電子零組件，皆在AI供應鏈中具備不可替代的戰略地位。

此外，政策紅利亦為產業注入強勁動能。野村投信分析，韓國政府在2026年將AI預算大幅拉高至10兆韓元，全力推動製造業AI化轉型，預計將帶動超過百兆韓元的龐大經濟價值。

針對有意全面網羅韓國科技關鍵族群的投資人，野村投信指出，透過野村韓國科技30（009833），不僅能掌握指標龍頭，更能一舉打包具備高成長潛力的在地供應鏈模範生，完整參與韓國AI科技週期的成長契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009833野村韓國科技30 ETF SK海力士 三星 記憶體 供應鏈 韓國 題材

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