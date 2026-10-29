009834布局全球金礦股！詹璇依揭黃金投資新思路 近10年指數漲634％

黃金與金礦股都受金價影響，但長期報酬可能出現明顯差距。財經主持人詹璇依在個人影音頻道指出，根據截至2025年的過去10年統計，國際金價累計上漲307%，金礦股指數漲幅則達634%。

此外，2022年至2024年間，全球央行每年購金量均突破1,000噸，較2011年至2021年平均每年473噸增加逾一倍，反映黃金儲備需求持續受到重視。

金礦股漲幅為何可能超越黃金？關鍵在於營運槓桿。

詹璇依解釋，金礦企業的開採設備與部分人工支出屬於固定成本，當金價上漲、成本未同步增加時，獲利有機會放大。

依其引用的數據，2024年至2026年間金價上漲82%，金礦公司營運現金利潤增加163%；不過，一旦金價回落，營運槓桿也可能放大獲利與股價的修正幅度。

在投資工具方面，詹璇依以貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）為例，該ETF追蹤「富時TIP世界黃金指數」，布局全球金礦與貴金屬開採企業，前十大成分股權重約65.2%，包括伊格爾礦業（Agnico Eagle）、紐蒙特（Newmont）、巴里克黃金（Barrick Gold），以及採權利金分潤模式的惠頓貴金屬（Wheaton Precious Metals），透過單一ETF參與多家國際礦業公司的營運表現。

詹璇依也以「GOLD PLUS」歸納009834的五大投資特色，包括：

全球央行購金需求（G） 金礦企業營運槓桿（O） 長期成長表現（L） 黃金價值儲存功能（D） 以及透過貝萊德旗下iShares全球投資平台與專業團隊，布局全球金礦企業（PLUS）

績效方面，富時TIP世界黃金指數截至2026年8月底，今年以來上漲17.6%，近一年漲幅70.7%，近三年及近五年分別上漲281.2%、287.9%。

詹璇依建議可採取「單筆建立基本部位、搭配定期定額」的方式分散進場時點風險，但相關數據屬指數歷史表現，並非009834實際報酬；金礦股波動也可能高於黃金，仍須留意金價反轉與企業經營風險。

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