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PCB 迎量價齊揚 台日韓廠商掌握 AI 基建升級商機 009828掌成長新動能

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

AI基礎建設持續擴張，PCB產業華麗轉身。摩根士丹利預估，全球PCB市場規模將由2026年的660億美元增至2027年的840億美元，年增約27%；其中，AI與資料中心相關PCB需求成長速度更為突出，市場規模估由2025年的130億美元增至2030年的860億美元，成為未來PCB產業主要成長來源之一。

法人表示，受惠於大型雲端服務業者持續擴大AI資本支出，市場對高階PCB需求持續升溫，因AI伺服器、GPU及ASIC部署增加，PCB除了使用量提高，產品規格也同步升級。AI伺服器主板逐步朝30至40層以上發展，高速交換器傳輸速度提升，也增加低損耗、高耐熱材料需求，使高階PCB單機價值進一步提高。

相較過去PCB產業主要受到終端電子產品出貨量影響，本波AI需求與過往最大的差異，在於需求成長與規格升級同步發生。研究估計，新一代AI架構每櫃PCB合計價值可達前一代約3.3倍，顯示PCB供應鏈受惠程度不僅來自設備數量增加，規格升級同樣成為重要成長動能。

摩根士丹利估計，高階AI PCB交期約102天，約為一般PCB 46天的2.2倍；2027年HVLP4+超低輪廓銅箔月需求亦可能超出產能約31%，反映AI高速傳輸所需的高階材料仍存在一定程度供給限制。

ABF載板亦呈現類似趨勢。隨AI GPU、ASIC與高效能運算需求增加，ABF市場應用結構正由過去PC逐步轉向伺服器、AI與網通設備。摩根士丹利預估，全球ABF載板市場規模可由2026年的95億美元增加至2030年的209億美元。

供給端雖已啟動擴產，但主要新增產能多集中於2028年至2030年間逐步開出，短期供給增加速度仍可能落後需求。在供給偏緊與產品規格升級的推動下，高階銅箔、玻纖布、銅箔基板及ABF載板等環節，產品定價能力及產品組合改善空間受到關注。

從實際產值觀察，AI帶動的產業升級已逐步反映在PCB供應鏈。TPCA統計顯示，2026年上半年台灣PCB材料產值達2,716億元，年增38.6%，高於製造端23.9%的年增幅度；其中多層板第2季產值年增47.6%，亦高於載板36.7%的成長幅度。

展望後市，中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫表示，PCB產業動能將持續聚焦三大方向，包括AI基礎建設擴張帶動需求成長、伺服器與高速傳輸規格升級帶動單機價值，以及高階材料與載板供給受限帶來的供需缺口。

不過，隨PCB產業評價與市場關注度提升，後續表現仍須觀察大型雲端業者資本支出是否延續、AI伺服器實際出貨進度，以及各廠商擴產、良率與成本控制情況。若AI基礎建設投資趨勢延續，高階PCB及材料供應鏈可望持續受惠規格升級與供需結構改善。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

PCB 基建 台日 009828中信台日韓PCB

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