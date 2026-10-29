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台股一路南下 兆豐美國黃金ETF 009832 逆勢走強成避風

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受到美股科技巨頭最新財報表現不佳影響，市場對人工智慧（AI）變現能力的疑慮再度點燃，拖累台股大盤今（29）日遭遇強烈修正賣壓，盤中重挫逾400點。在一片綠意盎然的崩跌聲中，今年甫掛牌的ETF新兵兆豐美國黃金ETF（009832） 盤中逆勢走高，股價展現強勁抗跌韌性，吸納避險資金湧入，成為動盪大盤中的關鍵避風港。

Google母公司Alphabet公布最新財報，其表現未能滿足市場高度期待，引發投資人對科技股高估值的科技泡沫擔憂。美股盤後引發殺機，那斯達克期貨應聲倒地，這股恐慌情緒今日同步蔓延至台股，包括台積電、聯電、聯發科等指標性電子權值股全數中槍，多頭信心備受打擊。

在市場恐慌指數（VIX）攀升、科技股面臨強烈評價修正之際，國際避險資金迅速轉向實體資產與貴金屬。作為台灣市場投資黃金的新管道，009832今日在盤中逆勢突圍，股價震盪走高，展現與大盤反向的避險特質。

分析師指出，全球宏觀經濟與地緣政治仍具不確定性，加上高通膨環境與聯儲局高利率政策延長的擔憂，黃金做為傳統避險與抗通膨資產的價值再度凸顯。當台股科技股短線面臨劇烈回檔時，投資人可透過009832等防禦型工具進行資產配置，不僅能有效分散科技股過度集中的風險，更能在市場震盪中為資產架起防護傘。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

兆豐 台股 黃金 ETF

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