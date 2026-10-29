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台股高息 ETF 績效大躍進 00927今年來漲幅94.95%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股高息ETF今年來含息績效前十名。（資料來源：CMONEY、2026/10/28）
台股高息ETF今年來含息績效前十名。（資料來源：CMONEY、2026/10/28）

在前一日美股三大指數上漲、費半指數大漲3.6%激勵下，台股28日一掃多日陰霾，反攻上漲939.35點，收在47,035.58點，不但收復47,000點大關，也站上5日線與季線，今年來累計漲幅62.4%，台股ETF績效表現也同步受惠，特別是去年一直被投資人嚴格檢視的台股高息ETF績效大躍進。

統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均57.57%，以單檔來看，統計共有包括群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）、統一台灣高息動能（00939）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）、凱基優選30（00938）等共8檔今年來含息績效打敗大盤。其中以00927上漲94.95%漲幅居冠。

市場法人表示，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，在AI、科技股領軍下推升台股續揚，台股科技型高息ETF更可期待息利雙收。投資人可適度配置擁有科技前景又有息收保護的高息ETF，能兼顧收益，又有科技產業發展前景的潛在價差空間可期。

據了解，00927的持股鎖定半導體中的高息龍頭股，以追成長、重市值、真高息三大訴求構成選股策略金三角，透過100%布局半導體產業來掌握成長機會，並在考量股利發放總額的前提下，篩選出市值大的半導體龍頭股，再依據最新股利公告精準鎖定當中的高息股，以此兼顧投資組合的成長性與股息力。

00927暨群益台灣精選高息ETF（00919）ETF經理人謝明志表示，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著若面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股之投資人可考量採納的投資工具。隨著台灣在半導體核心技術、高階晶片製程等領域地位越加關鍵，預期AI外溢效應將持續發酵，有望挹注台股企業成長動能，因此樂觀看待台股第4季表現。

00946經理人洪祥益指出，短線大盤仍受美伊衝突後續發展、大型雲端服務供應商財報與資本支出計劃、聯準會利率會議所牽動，不過，AI相關科技產業及其供應鏈持續成為台股成長的主要動能，中長線仍看好基本面強勁之AI概念類股，在投資布局方面，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 漲幅 00927群益台灣半導體收益ETF

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