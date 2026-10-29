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出清0050全押009826！他不賭單一國家：風水輪流轉不接刀

聯合新聞網／ 009826貝萊德世界股票收藏家
存股專家以資產配置與風險分散為理由，將0050全數換成009826，認為全球股票ETF更能降低單一國家風險並適合長期持有。聯合報系資料照
存股專家以資產配置與風險分散為理由，將0050全數換成009826，認為全球股票ETF更能降低單一國家風險並適合長期持有。聯合報系資料照

2026年8月3日，台灣第一檔全世界股票ETF：「009826貝萊德世界股票」上市，期待十幾年的商品降臨，我出清陸續持有十幾年的0050全部換成009826，這是屬於我的投資決策。

有些人覺得我應該繼續持有一半的0050，他們的論點是0050是大賺的好商品，關於這一點，十幾年來從未聽過。

以前0050大都被稱為「無腦投資」、「懶人投資」，也就是不懂投資的人或沒時間研究股票與看盤的人應該買的就是0050，這種被貶低的商品，近年卻成為當紅炸子雞，只要是投資，投資組合一定會有0050，真是此一時彼一時！

我很喜歡0050，但是它屬於單一國家，所以會有地緣政治的風險，加上台灣股市幾乎都是依靠半導體等科技產業，搭上近年的AI列車才讓台股大盤將近五萬點，0050的報酬率翻倍成長，這都是投資人樂見的事情！

但大漲的商品，總是伴隨著大跌，所以投資人過度樂觀又短視，加上「近因偏誤」，很容易被蒙蔽了理性思考與第二層的思辨能力。

過去績效不代表未來，沒人能確定0050未來績效一定持續。

所以我一半的資金押在0050與009826，勝率也都是一半而已，沒有那種之前大賺明天就繼續大賺的絕對，明天一早開盤，一切又是重新洗牌，所以才說：「市場無法預測！」「不要用後照鏡開車！」「過去績效不代表未來！」

更何況009826就已經包含台灣股市，而且還排在很前面，說不定我這一半的資金押注其他國家，未來還勝過台灣股市呢！不是說風水輪流轉嗎？

投資人只要切記不要觀望，一定要進場參與市場投資，每一筆投資專款就都能得到安身之處，任何決策的勝率都是1/2，花無百日紅，莊家輪流做！不要老是追高殺低或追逐熱門商品，變成接最後一棒的小老鼠就算是萬幸了！

我之所以全押009826就是因為它是股票，也已經包含台灣股市，沒必要多買屬性一樣又持股有重複的0050來湊熱鬧，以資產配置的原理來說，我最該買的是負相關的「債券」，可惜台灣沒有屬於自己的全世界債券ETF，所以目前我用現金取代。

附圖是一個月來0050與009826的報酬率，0050走下坡，009826往上走。

所以某位投資網紅大叔說錯了，買009826才不會讓報酬率被稀釋(白話就是少賺)，看看這個月，009826賺得比0050還多，它小漲的抗跌，勝過0050大漲後的跌更多，所以市場很難預測對吧？

不要用平凡人的思考能力去挑戰市場先生的多重人格，老老實實依照約翰柏格先生等投資導師的教誨去做就好，這些導師用一輩子的投資經驗淬煉而成的智慧，值得投資人遵從與執行！

全世界股票009826，短期不好說，但長期絕對勝過單一國家0050，所以投資人要Stay the Course，不要短視近利，要堅持航向、持續買進、長期持有009826這類廣泛分散並擁有全世界股票的ETF就對了！

◎本文獲 009826貝萊德世界股票收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 009826貝萊德世界股票 台股

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